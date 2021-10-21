20.10.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

До вересня наступного року ВООЗ планує доставити близько 1 млрд тестів на COVID-19 у бідніші країни і закупити препарати для лікування до 120 млн пацієнтів у всьому світі.

Республіка Болгарія

Болгарія запроваджує вимогу пред’являти «зелений сертифікат» COVID-19 для доступу до приміщень ресторанів, кінотеатрів, тренажерних залів і торгових центрів. З 21 жовтня люди, які хочуть відвідувати закриті громадські приміщення, включаючи кафе, готелі, концертні зали, музеї та басейни, повинні показати так званий «паспорт здоров’я» – цифровий або паперовий сертифікат, що свідчить про вакцинацію, негативний тест чи одужання.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Керівник Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу і вчений Джеффрі Барретта з кембриджського Інституту Уеллкома Сенгера заявили, що в Британії почав поширюватися новий небезпечний штам коронавірусу, позначений AY.4.2., який є новою варіацію «дельта»-штаму COVID-19. На думку вчених, AY.4.2 може виявитися найзаразнішим з усіх версій, виявлених в під час пандемії. Сьогодні на нього припадає близько 10 % всіх зафіксованих випадків зараження у Британії.

Естонська Республіка

З 25 жовтня п. р. в Естонії будуть запроваджені додаткові обмеження для боротьби з пандемією коронавірусу, одне з яких передбачає, що у місцях, для відвідування яких необхідно мати COVID-сертифікат, більше не прийматимуть довідки про негативний результат тесту на COVID-19. Нові обмеження означають, що з негативним результатом COVID-тесту не можна буде потрапити до кіно, театру, на концерт тощо.

Латвійська Республіка

З 21 жовтня до 15 листопада в Латвії планується введення особливо суворих антіковідних обмежень, які передбачають «домашній карантин», під час якого припинять роботу магазини не першої необхідності, місця розваг та надання послуг. Планується продовження шкільних канікул на тиждень, з 1 листопада очне навчання відновлять тільки учні 1-3-х класів. Також планується ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00 ранку

Федеративна Республіка Німеччина

Федеральний міністр охорони здоров’я ФРН Є. Шпан виступає проти продовження в країні стану «епідеміологічної ситуації загальнонаціонального масштабу». За даними Є. Шпана, які підкріплюються висновком НДІ ім.

Р. Коха, ризик зараження на COVID-19 є незначним для вакцинованих, які становлять більшість населення країни.

Держава Катар

Влада Катару продовжує проведення інтенсивної кампанії зі щеплення осіб віком старше 50 років і тих, хто належить до «групи ризику», третьою дозою вакцин проти коронавірусу. На цей час у Катарі здійснено повну вакцинацію (двома дозами) 83,3 % усього населення країни, що є одним із найкращих показників у світі та приводить до усталеного покращення епідеміологічної ситуації.

Арабська Республіка Єгипет

За інформацією міністра охорони здоров’я та народонаселення Єгипту Хали Заєд, уряд Єгипту з 15 листопада п. р. вимагатиме від понад 6 млн. державних службовців мати сертифікат про вакцинацію або щотижнево проходити ПЛР-тестування на COVID-19 перед входом на свої робочі місця.

Грузія

За повідомленням Агенції з управління дитячими садками Тбілісі, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та виявленими фактами інфікування, 99 зі 186 дитячих садків у Тбілісі були закриті.

Аргентинська Республіка

Аргентина зняла всі обмеження на прибуття в країну авіаційними рейсами, введені раніше через пандемію. На сьогодні в країну можуть в'їжджати аргентинці, іноземні резиденти або туристи, які мешкають у сусідніх країнах і пройшли вакцинацію від COVID-19. З 1 листопада починається відкриття в'їзду до Аргентини для вакцинованих з інших країн світу. Вони не повинні будуть здавати тест на антиген після прибуття, але зберігається необхідність здачі ПЛР-тесту на території країни.

Источник: szru.gov.ua

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