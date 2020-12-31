2020 год внес много изменений в жизнедеятельность города: 2021 год харьковчане встречают в новых реалиях

2020 год прошел в Харькове, как и во всем мире, под знаком борьбы с пандемией Ковид-19. Вирус не только изменил привычный распорядок жизни, но и политическую карту города, внес изменения буквально в каждую отрасль. Поэтому год 2021 горожане встречают в новых реалиях.

Начало 2020 года не предвещало катаклизмов, казалось, что коронавирус останется где-то в Китае, и долгое время для харьковчан это была только история о посылке с Али и мемы в соцсетях. Даже в марте, когда объявили всеукраинский локдаун, карантин выглядел как лишний предохранитель - больных в городе не было, чиновники обещали с проблемой справиться. Информация о первом пациента в Харькове официально была подтверждена 25 марта. По данным соцсетей, им стал пасынок Геннадия Кернеса Родион Гайсинский. Тогда никто и предположить не мог, какой оборот эта история сделает до конца года.

Любовь Махота, директор Харьковского областного лабораторного центра МЗ Украины, март 2020:

25 березня в Харківській області зареєстрована одна підозра на захворювання коронавірусом. Вона з’явилася підтверджена на швидких тестах і на сьогодні біоматеріал направлений до міста Києва до національної референс-лабораторії для підтвердження.

После этого, какие бы меры не принимались, вирус начал распространяться по городу. Не хватало кроватей, медикаментов, средств защиты, увольнялись врачи, протестовали работники «скорых» и пациенты нековидних больниц, назначались проверки, подключались волонтеры и докупли оборудование, прокладывались кислородные трассы, открывались новые больницы. До конца года в Харькове только по данным тестов, которые делают не все и не всем, ковидом-19 заразились более 68 000 человек, 55 000 уже выздоровели - 1070 человек умерли.

Самой известной жертвой ковида в Харькове стал мэр Геннадий Кернес. Во время предвыборной кампании он не избегал массовых мероприятий и пренебрегал средствами защиты. В сентябре стало известно о его болезни. Сначала Кернеса госпитализировали в местную больницу, а затем экстренно доставили в немецкую «Шарите», но осложнения, которые дал ковид с учетом проблем со здоровьем из-за ранения 2014 года, привели к смерти. При этом Кернесу удалось заочно выиграть мэрские выборы, его объявили избранным несмотря на юридические коллизии, оставило Харькову политическую домашку на следующий год.

Игорь Полищук, политолог:

Він був один з таких людей, хто міг налогодити систему, ми можемо сперечатись, що це за система, наскількі вона добра, або погана, але він тримав всі важели впливу в принципі у своїх руках.

Никита Таранчук, политолог:

Это жесткая вертикаль от самого верха до самого низа. Геннадий Кернес даже после своего ранения был крайне работоспособен, он все в ручном режиме буквально контролировал, звонил на самый низкий уровень.

Де-факто мэром Харькова стал Игорь Терехов, который будет исполнять обязанности главы города до назначения новых выборов. Голосование за него как за секретаря горсовета вызвало политические и юридические споры, но фактически было закреплено после длительных переговоров. Их результатом стала и смена главы облсовета - вместо Сергея Чернова, который председательствовал 12 лет и снова претендовал на должность, неожиданно кресло занял Артур Товмасян, который представляет не самую популярную в регионе партию "Слуга народа". Но таким образом в областной власти образовался тандем с новым губернатором Айной Тимчук, которая сменила своего однопартийца Алексея Кучера. Поэтому харьковская власть до конца года была полностью переформатирована и во многом не только и не столько благодаря местным выборам, которые прошли спокойно.

Коллапс малого и среднего бизнеса стал главным экономическим итогом 2020 года. Имели место и трагические события: разрушительные пожары в Чугуеве и Двуречанском районе, трагическая авиакатастрофа с курсантами ХНУВД, в которой погибли 26 человек.

В 2020 в Харькове было также много трагических и сумасшедших преступлений - убийства матерями детей на Баварии и в Подворках, семейные разборки с применением гранат, смертельные ДТП. Несмотря на негативные тенденции, город и область продолжали развиваться - было отремонтировано рекордное количество дорог - 286 километров - появилась система безналичной оплаты в транспорте, многие предприниматели показали пример выживания и сумели переориентировать свой бизнес, появилось огромное количество учебных и сервисных онлайн платформ, и в чем-то 2020 сделал Украину государством в смартфоне. А от нового, 2021 года, харьковчане ждут встреч в реале и хотят, чтобы он был положительным, а главное - спокойнее.





Агентство Телевидения Новости