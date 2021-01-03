2020 рік на Донбасі: що позитивного сталося за цей час в регіоні

Напевно ніхто не міг уявити, яким складним та непередбачуваним виявиться 2020 рік. Озираючись на минулі 12 місяців, дуже легко перерахувати всі ті погані речі, які нам довелося і досі доводиться переживати. Пандемія COVID-19 та локдаун, війна на Донбасі, економічна криза… На жаль, цей список можна довго продовжувати.

Але натомість сьогодні хотілося б сфокусуватися на всіх тих гарних речах та новинах, які приніс 2020 жителям Донеччини та Луганщини. Адже навіть у найтемніші часи в житті слід шукати світлі промінці надії і радості, які допомагають рухатися вперед, як би складно це не було, йдеться у матеріалі видання vchasnoua.com.

* Прохід активістів до міських рад

Місцеві вибори-2020 особливо вирізнялися з-поміж інших. Річ у дуже обнадійливій тенденції: цьогоріч на Донеччині від абсолютно різних партій балотувалося чимало активістів, волонтерів, ветеранів АТО/ООС, підприємців та інших представників громадськості.

Частині з них вдалося залучитися підтримкою виборців та потрапити до складу міських рад у Краматорську, Дружківці, Часів Ярі, Добропіллі та Маріуполі. Наприклад, місцевими депутатами стали такі відомі у регіоні громадські активісти та волонтери як Ангеліна Шостак, Денис Миронов, Павло Островський, Тетяна Пустовойтова, Денис Лисицький, Віталій Вальт, Максим Бородін. Вони вже змінюють на краще життя у своїх громадах.

* «Прокачані» школи Донеччини та Луганщини

Цього року 60 шкіл Донеччини та Луганщини стали на шлях перетворень у рамках проєкту «Освітній марафон». Це унікальний для країни проєкт, спрямований «прокачати» українські школи, зробити їх конкурентоспроможними, вчителів — вмотивованими, а дітей та батьків залучити до змін.

Протягом навчального року освітяни-учасники проєкту займались розробкою Концепції і Стратегії розвитку для своїх шкіл під менторством експертів. До суперфіналу проєкти увійшли 10 навчальних закладів Донбасу, які вже активно впроваджують реформи.

Наприклад, Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 на Луганщині вже почала працювати у напрямку мультипрофільної освіти. Деякі учні по програмі з вивчення англійської їдуть у США. А в Українській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 Донецької області кожен клас отримав 100 гривень стартового капіталу для розвитку та шкільного підприємництва. Ще тут запровадили культурні обміни та комунікують з школою, що знаходиться на острові Тайвань.

* Розпис «петриківкою» храму на Донеччині потрапив до української Книги рекордів

14 серпня розпис традиційним українським орнаментом споруди маріупольського храму святого Петра Могили і собору Успіння пресвятої Богородиці Православної Церкви України був офіційно внесений до національної Книги рекордів.

Сукупна площа нанесених візерунків становить 500 погонних метрів. Розпис виконувала львівська майстриня Ольга Черьомушкіна. Ідея проєкту належить маріупольському волонтеру Кирилу Долімбаєву, який мріє перетворити храм на справжній культурний та духовний центр Донбасу. Меценатами проєкту стали сотні небайдужих людей з України та світу.

Наразі в храмі триває розбудова школи бандури та українського живопису імені Василя Сліпака.

* На Донеччині відкрився перший кемпінг для реабілітації військових

Цьогоріч на Донбасі почав діяти унікальний для регіону проєкт — перший кемпінг для ветеранів АТО/ООС та їх сімей. Започаткувала табір «Патріот» на території мальовничих Голубих озер громадська організація самих учасників бойових дій.

У програмі табору — активний відпочинок на свіжому повітрі, а саме: риболовля, сплави на каяках, дружні посиденьки, велопрогулянки, свята. Реабілітацією військових, які повертаються після війни, на Донбасі мало хто займається, тому значення такого місця єднання та відкритого спілкування однодумців важко переоцінити.

* У Маріуполі почали масштабний проєкт із забезпечення питною водою

Цього року влада Маріуполя разом з французькою компанією Beten Ingenierie приступили до реалізації проєкту з модернізації системи водопостачання міста. Ця проблема роками стоїть дуже гостро, адже Маріуполь залежить від постачання води з окупованих територій.

До 2025 року планується створити у місті сучасний комплекс з очистки та знезараження води, модернізувати мережі водопостачання та водовідведення, а також створити резервні джерела води. На це Уряд Франції надав Україні 64 млн євро кредиту.

* Щасливе продовження історії тварин із покровського «зоопарку смерті»

Два роки тому в Україні та світі набрала великого резонансу ситуація, яка склалася з приватним мінізоопарком в Покровську на Донеччині. Його власник Ігор Падалко тримав левів, ведмедів, собак та інших тварин в жахливих умовах: у тісних клітках, голоді, холоді й повній антисанітарії. Завдяки наполегливій боротьбі зоозахисникам вдалося врятувати зі звіринця левів і ведмедів.

Частину звірів волонтерам одразу вдалося влаштувати до реабілітаційних центрів та природних парків, однак деякі тварини більше року знаходилися у тимчасових вольєрах у центрі «HOME ZOO» в селі Василівка під Запоріжжям. Власник центру Олександр Пилишенко приймав їх лише на тимчасове утримання, яке затягнулося через бездіяльність держави, на користь якої були конфісковані леви та ведмеді.

Цього року історія отримала щасливе продовження. Двох ведмедів Аню та Френкі перевезли до ведмежого притулку «Домажир» на Львівщині. Тварини швидко освоїлись у новій домівці, люблять їсти різноманітні ласощі та влітку бавитися у басейні.

Лева на прізвисько Льова (нині — Люк) міжнародні зоозахисники перевезли до центру Love Lions Alive у Свінберні, що в Південній Африці. Там лев розпочав нове та щасливе життя. Він живе у природному вольєрі, полюбляє ніжитися на сонечку та навіть обзавівся подругою.

Ведмедиці Мальвіні волонтери знайшли новий дім у притулку WHITE ROCK Bear Shelter на Житомирщині. Там про неї піклуються найкращим чином.

* Міністерство ветеранів очолила жінка-генерал з досвідом бойових дій на Донбасі

18 грудня Верховна Рада призначила на посаду міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. Вона — друга жінка-генерал в історії України.

У вересні-грудні 2014 року Юлія Лапутіна була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання проросійських терористів. Після звільнення Краматорська пані Юлія ініціювала акцію «Краматорськ — це Україна», яку підхопили в інших містах.

Юлія Лапутіна добре знайома активній частині жителів Донбасу завдяки спільним проєктам та має чималу підтримку серед громадськості.

* З Києва вперше за 6 років вирушив потяг до Авдіївки

13 грудня з Києва відправився перший потяг до міста Авдіївка Донецької області, пряме залізничне сполучення з яким було перерване у 2014 році. Раніше поїзд прямував лише до станції «Покровськ», що за 70 км від Авдіївки.

Питання відновлення залізничного сполучення стояло доволі гостро для жителів авдіївської громади, тому відновлення залізничного сполучення до прифронтового міста дійсно є визначною подією.

* ЦВК дозволила переселенцям голосувати на місцевих виборах

18 травня Центральна виборча комісія ухвалила знакове рішення та дозволила внутрішньо переміщеним особам голосувати на місцевих виборах.

Права обирати владу у своїх громада переселенці чекали 6 років. Громадські організації переселенців та правозахисники доклали багато зусиль, аби зняти законодавчу дискримінацію внутрішньо переміщених осіб. Адже вони працюють і платять податки у місцеві бюджети, однак були позбавлені права обирати тих, хто розпоряджається цими коштами.

* Спортивні перемоги

Попри всі складнощі, спортсмени Донеччини та Луганщини гідно представляли Україну на міжнародних та національних змаганнях у різних видах спорту. Цей рік насправді повний спортивних перемог. Наприклад:

– Маріупольський гімнаст Ігор Радівілов став чемпіоном Європи в опорному стрибку.

– Юні каратисти Донеччини Богдан Чабанов, Ніка Афендикова та Кирило Чабанов здобули 5 нагород міжнародного турніру «BERLIN OPEN 2020 INTERNATIONAL».

– Маріупольці Станіслав Оліферчік та Ніка Шурда стали чемпіонами України в командних змаганнях серед змішаних пар зі стрибків у воду.

– Тореччанка Аліна Бережна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боротьби.

– Боксери Донеччини Максим Рудик та Олексій Боклах здобули «золото» і «срібло» на юніорському чемпіонаті Європи.

– Краматорчанка Анастасія Кобець здобула «золото» і «срібло» на Кубку України зі скелелазіння.

– 21 медаль чемпіонату Європи з радіоспорту здобули спортсмен Донеччини Олексій Іванько, Сергій Рева, Сергій Штанько, Анастасія Сорока, Данило Дворніков, Орина Іванько, Надія Сорока та Ірина Полубенцева.

– Донеччанин Кирим Шехмаметьєв здобув «золото» і «срібло» на чемпіонаті Європи U24 з сучасного п’ятиборства.

* Тріумф фільмів про Донбас

Рік, що минає, запам’ятався низкою новини про успіх фільмів, які розповідають про Донбас.

Наприклад, фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича став українським претендентом на премію «Оскар» в категорії «Міжнародний повнометражний фільм». Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Фільм «Погані дороги» режисерки Наталії Ворожбит отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі. Фільм складається з п’яти історій мешканців Донбасу та українських військових, чиє життя проходить по обидві сторони лінії розмежування. Усі п’ять новел об’єднані темою доріг.

Режисерка-документалістка Ірина Цілик здобула нагороду за кращу режисуру за фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» на кінофестивалі Sundance в США. Стрічка розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, Ганна та її четверо дітей знімають разом аматорський фільм про своє життя в доволі сюрреалістичних обставинах.

Документальна стрічка «Віддалений гавкіт собак» данського режисера Саймона Леренґа Вільмонта, яка розповідає про життя в прифронтовому Гнутовому 10-річного хлопчика Олега, здобула нагороду престижної американської премії Peabody Awards, у рамках якої експерти щороку вшановують найпотужніші фільми, шоу та програми.

Також «Атлантида» була визнана найкращим повнометражним фільмом року за результатами Третьої національної премії кінокритиків «Кіноколо». Найкращим документальним фільмом критики назвали стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин». А за стрічку «Погані дороги» її режисерка Наталка Ворожбит здобула премію «Відкриття року».

Источник: sprotyv.info

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