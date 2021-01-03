2021 год – субсидию получить станет сложнее

Доходы субсидиантов с 1 января начнут более тщательно проверять.

Теперь, согласно постановлению Кабмина Украины, социальные службы получат доступ ко всем государственным базам данных, где могут содержаться сведения о крупных покупках и доходах получателей субсидий.

В случае незаконного получения субсидии, ее придется вернуть. При этом срок обнаружения неправомерности начисления субсидии – три года.

Декларировать придется доходы всех членов семьи, также крупные расходы и доходы всех, кто живет в квартире или доме.

Также сообщалось, что по доносу соседа субсидии могут лишить.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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