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2021 год – субсидию получить станет сложнее
Доходы субсидиантов с 1 января начнут более тщательно проверять.
Теперь, согласно постановлению Кабмина Украины, социальные службы получат доступ ко всем государственным базам данных, где могут содержаться сведения о крупных покупках и доходах получателей субсидий.
В случае незаконного получения субсидии, ее придется вернуть. При этом срок обнаружения неправомерности начисления субсидии – три года.
Декларировать придется доходы всех членов семьи, также крупные расходы и доходы всех, кто живет в квартире или доме.
Также сообщалось, что по доносу соседа субсидии могут лишить.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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