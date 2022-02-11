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2022-й для Харьковщины станет годом перемен благодаря программе «Большое строительство», – Синегубов

2022-й для Харьковщины станет годом перемен благодаря программе «Большое строительство», – Синегубов

2022-й для Харьковщины станет годом перемен благодаря программе Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Как передает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил председатель ХОГА Олег Синегубов 11 февраля во время Конгресса местных и региональных властей.

Напомним, сегодня в Харькове проходил Конгресс местных и региональных властей, одним из вопросов которого была Программа Президента Украины Владимира Зеленского «Большая стройка».

«Качественных дорог в области станет еще больше, у детей появится больше современных комфортных условий для получения качественного образования, а врачи и пациенты получат новые медицинские учреждения европейского уровня», — отметил Олег Синегубов.

По его словам, среди наиболее глобальных объектов медицинской сферы – продолжение реконструкции областной детской клинической больницы и комплексная реконструкция областной клинической больницы.

«Амбициозный проект – «Зеленый каркас». Все парковые зоны Харькова будут объединены в одну сеть зелеными коридорами, пешеходными и велосипедными дорожками. Это позволит Харькову стать еще более привлекательным и комфортным», – подчеркнул председатель Харьковской ОГА.

В частности, на первом этапе реализации проекта планируется реконструкция Журавловского гидропарка. Далее – строительство океанариума в зоне водяного мира «Харьковский зоопарк» и «Ледовой арены».

Агентство Телевидения Новости

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