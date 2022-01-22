21.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ООН

Десятки фірм виготовлятимуть дешевшу версію таблеток Merck від COVID-19. Їх планують постачати до бідних країн. Про це повідомляє Reuters. Агентство, що підтримується ООН, уклало угоду з майже 30 виробниками лікарських засобів на виробництво недорогих версій таблеток «Молнупіравір» від COVID-19 компанії Merck&Co (MRK.N). Їх постачатимуть для бідніших країн, розширюючи доступ до ліків у боротьбі з пандемією. Угода з Merck розширить виробництво за рахунок збільшення кількості компаній, що будуть виробляти ліки. Нова угода дозволяє 27 виробникам з Індії, Китаю та інших країн Африки, Азії та Близького Сходу виробляти інгредієнти та готові ліки. Згідно з результатами клінічних випробувань, противірусна таблетка, яка у грудні отримала екстрене схвалення в США, знижує кількість госпіталізацій та смертей серед пацієнтів із групи високого ризику приблизно на 30 %.

Австрійська Республіка

Австрійська Національна рада більшістю проголосувала за обов'язкову вакцинацію від коронавірусу. Тепер узгодити законопроєкт має бундесрат (представництво федеральних земель країни). Вакцинація стане обов'язковою з лютого для всіх громадян старше 18 років, виняток зроблено для вагітних, для тих, кому протипоказано щеплення за станом здоров'я і для тих, хто перехворів на коронавірус менше ніж півроку тому. Решті громадян при відмові прищеплюватися з лютого загрожують грошові штрафи.

Уряд Австрії заявив у четвер, що запроваджує національну лотерею, щоб заохотити громадян робити щеплення від коронавірусу. Майже 72 % населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі. Кількість нових випадків зараження за добу зросла до нового рекорду в середу, але уряд хоче уникнути чергового національного локдауну, оскільки країна вийшла з четвертого лише минулого місяця. Громадяни, незалежно від того, були вони вже вакциновані чи ні, отримуватимуть квиток за кожне зроблене їм щеплення – загалом три квитки для тих, кому зробили бустерне щеплення. Кожен десятий квиток передбачає подарунковий ваучер на 500.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

«Велика Британія повинна навчитися жити з COVID-19, оскільки він може залишитися назавжди», – заявив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід. «COVID не зникає. Він буде з нами багато-багато років, можливо, назавжди, і ми повинні навчитися з цим жити... Я думаю, що ми ведемо Європу шляхом переходу від пандемії до ендемії, і ми лідируємо в тому, щоб показати світу, як можна жити з COVID», – наголосив Джавід.

Республіка Кіпр

Уряд Кіпру схвалив рішення про скасування обмежень на в'їзд для вакцинованих проти коронавірусу туристів. Нові правила набудуть чинності 1 березня 2022 року. Згідно з ними, туристи, які вакциновані проти COVID-19 або одужали від вірусу, зможуть безперешкодно потрапити на острів, якщо їхня країна входить до переліку епідеміологічно безпечних. Уряд ділитиме країни світу на три категорії: «зелений», «червоний» та «сірий». В’їзд із «сірих» країн туристам буде заборонено, це можна буде зробити лише за певних обставин. Невакциновані туристи з «зелених» країн матимуть можливість в’їхати до Кіпру, надавши негативний ПЛР-тест за 72 години до в’їзду, або тест на антиген за 24 години до прибуття. Невакциновані туристи з «червоних» країн здаватимуть тест двічі – до в’їзду та після. Кіпр визнає майже усі вакцини: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac (CoronaVac), Covaxin, SputnikLight та Novavax. Термін дії сертифікатів про вакцинацію становитиме 9 місяців як після другої дози, так і після бустерної. Сертифікат про одужання діятиме 180 днів. Окрім того, з 24 січня на Кіпрі скоротять термін ізоляції для людей, які контактували із хворим на COVID-19, з 14 до 10 днів. Вакцинованих зовсім звільнять від неї.

Румунія

Уряд Румунії відмовився від планів запровадження COVID-перепусток для доступу до робочих місць після багатьох суперечливих обговорень у коаліції. План був приречений з самого початку і розглядався як дуже непопулярний крок у країні, де лише близько 40 % дорослих вакциновані проти COVID-19.

Французька Республіка

Франція зосередилася на масовому тестуванні та тотальній вакцинації, як основних засобах подолання пандемії. Франція також продовжить вимоги щодо дистанційної роботи 3-4 дні на тиждень до 4 лютого 2022 року.

Чеська Республіка

Уряд Чехії відхилив указ про обов’язкову вакцинацію від коронавірусу людей похилого віку.

Чорногорія

За час пандемії у Чорногорії 62,6 % дорослого населення було щеплено першою дозою вакцини проти коронавірусу, а 60,5 % – пройшло ревакцинацію.

Королівство Швеція

Для поїздки у Швецію більше не потрібні негативні результати COVID-тестів. У Швеції з 21 січня 2022 року скасовують вимогу проходити тестування на коронавірус для в'їзду до країни. Раніше на кордоні вимагали показати негативний результат COVID-тесту. З поширенням нового штаму «Омікрон» МОЗ Швеції вважає неефективними тести, які роблять за 48 годин до прильоту.

Наразі у країні діють посилені заходи безпеки. Швеція ухвалила тимчасовий закон про пандемію та запровадила нові карантинні обмеження. Відтепер у масових заходах у приміщенні можуть брати участь не більше 50 осіб без щеплень, але лише за умови надання сидячих місць. Учасники мають бути згруповані не більше ніж по вісім осіб, зберігаючи дистанцію між групами щонайменше один метр. На заходах, де кількість учасників понад 50 осіб, вимагатимуть довідки про щеплення.

Грузія

Епідеміологічна ситуація в Грузії має тенденцію до ускладнення. Кількість щоденних смертей залишається високою (+27 за добу), поступово збільшується показник осіб, які захворіли на новий штам коронавірусу «Омікрон», індекс позитивності продовжує зростати і досяг найвищого показника за час розповсюдження пандемії – 16,58 %. Водночас, кількість хворих, які перебувають у лікарнях, суттєво не збільшується.

США

Міністерство внутрішньої безпеки США (МВБ) оголосило, що вимагатиме від усіх іноземних громадян, які перетинають кордон, повної вакцинації від COVID-19. «Починаючи з 22 січня 2022 року МВБ вимагатиме від осіб, які не є громадянами США і бажають в'їхати до Сполучених Штатів через сухопутні прикордонні пункти та поромні термінали на кордонах з Мексикою та Канадою, повної вакцинації проти COVID-19 та надання відповідних доказів», – йдеться у пресрелізі Міністерства внутрішньої безпеки США.

Алжирська Народна Демократична Республіка

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Алжирі, а саме збільшення вдвічі щоденних випадків захворювання на Covid-19, Президентом АНДР А. Теббуном прийнято рішення щодо:

призупинення занять у всіх шкільних закладах країни терміном на 10 днів;

посилення прикордонного контролю із можливим скороченням кількості міжнародних рейсів з країнами, де фіксується значна кількість заражених на коронавірус осіб;

забезпечення доступності належної кількості скринінгових тестів у всіх регіонах країни.

КНР

Кількість нових випадків локального зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-19 в континентальній частині Китаю продовжувало знижуватися, свідчать дані, опубліковані в четвер Державним комітетом у справах охорони здоров'я КНР.

Малайзія

Міністр охорони здоров’я Малайзії Хаїрі Джамалуддін повідомив про запровадження нових карантинних вимог при в’їзді до країни для громадян Малайзії та іноземців, які мають відповідні дозволи, а саме:

п’ятиденний карантин для повністю вакцинованих осіб, які отримали «бустерне» щеплення;

семиденний карантин для повністю вакцинованих осіб без «бустерного» щеплення;

десятиденний карантин для невакцинованих/частково вакцинованих осіб.

Напередодні завершення карантину усі категорії мають отримати негативний ПЛР-тест.

Таїланд

З 1 лютого у Таїланді знову запускають туристичну програму Test&Go. Таким чином, повністю вакцинованим від COVID мандрівникам не потрібно проходити самоізоляцію після прибуття до країни. Мандрівники зі всіх країн мають попередньо зареєструватися у програмі Test&Go.

У повністю вакцинованих від COVID-19 осіб вимагатимуть тест на коронавірус після прибуття в країну, а потім – через п'ять днів. Це означатиме, що мандрівники мають забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити два ПЛР-тести. Туристи також мають надати інформацію про заплановане місцезнаходження.

Источник: szru.gov.ua

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