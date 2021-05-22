21.05.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Голова регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ганс Клюге заявив, що поки що не варто відновлювати міжнародні поїздки, оскільки досягнутий прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще нестійкий.

ЄС

Європейська комісія підписала третій контракт із фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer на постачання 1,8 мільярда доз вакцин від коронавірусу у період з кінця 2021 року по 2023 рік. Контракт вимагає, щоб виробництво вакцини базувалося в ЄС.

Рада Європейського союзу ухвалила рекомендацію щодо спрощення тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки до ЄС та дозволу на в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Також ухвалено критерії скасування обмежень для всіх мандрівників з третіх країн, незалежно від наявності вакцинації. Для скасування обмежень на необов’язкові подорожі для третьої країни, згідно з новими правилами, кількість випадків COVID-19 на 100 000 жителів за останні 14 днів не має перевищувати 75, раніше цей показник становив 25 випадків. Нарівні з цим Рада ЄС затвердила так званий "механізм аварійного гальмування", який дозволить тимчасово обмежити всі поїздки до ЄС з третьої країни, якщо епідеміологічна ситуація швидко погіршується.

Австрійська Республіка

До кінця червня зареєструватися на щеплення від коронавірусу в Австрії зможуть усі охочі. Про це заявив на прес-конференції канцлер Себастьян Курц. Найближчим часом має бути скасована пріоритизація пацієнтів за віком, і лікарі зможуть робити щеплення усім віковим групам, для яких вже дозволене застосування вакцини.

Велика Британія

Прем’єр-міністр Великої Британії Б. Джонсон заявив, що дорожня карта виходу країни з карантину втілюється за планом, проте наступний крок до остаточного зняття усіх обмежень (орієнтовно – 21 червня) буде здійснюватися «з великою часткою обережності та може бути відтермінований, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації, ускладненої зокрема, поширенням індійського штаму коронавірусу".

Французька Республіка

Уряд Франції прийняв рішення почати масову вакцинацію від коронавірусу всіх охочих у віці від 18 років. Початок кампанії заплановано на 31 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. При цьому прем'єр зазначив, що з 24 травня доступ до вакцин буде розширено для деяких пріоритетних професій без обмеження віку.

ФРН

В очікуванні схвалення дитячої вакцини від коронавірусу Федеральний міністр юстиції ФРН К. Ламбрехт виступила проти запровадження обов’язкової вакцинації від COVID-19 для дітей як умови для їхнього допуску до навчального процесу у школах та дитячих садках.

США

Коаліція американських і європейських туристичних, авіаційних, профспілкових, ділових та аеропортових груп закликала до повного відновлення відкриття ринку авіаперевезень США і Великої Британії "якомога швидше", і сподівається, що уряди знімуть обмеження на початку червня. Майже вся Європа, як і раніше, забороняє в'їзд більшості мандрівників з США, тоді як Британія приймає американських мандрівників, але вимагає 10-денного карантину після прибуття і двох тестів на COVID-19.

Аргентинська Республіка

Влада Аргентини вводить до кінця травня суворі карантинні обмеження через погіршення санітарно-епідемічної ситуації з коронавірусом по всій країні. Про це повідомив глава республіки Альберто Фернандес.

Японія

Комісія Міністерства охорони здоров'я Японії схвалила застосування в країні двох вакцин від коронавірусу виробництва компаній Moderna і AstraZeneca. Очікується, що МОЗ країни офіційно дасть «зелене світло» для застосування цих препаратів у п’ятницю, 21 травня. Щеплення цими препаратами планують робити в центрах масової вакцинації, які проводяться Силами самооборони в Токіо та Осаці, а також у подібних установах, створених деякими префектурами. Дві дози препаратів вводять з інтервалом у кілька тижнів.

Источник: szru.gov.ua

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