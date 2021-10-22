21.10.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Велика Британія

Лікарні Британії на межі. Уряд країни відмовляється вводити нові обмеження COVID-19. Британські вчені зафіксували поширення нового штаму AY.4.2, який мутував від «Дельта». Зараз на нього припадає приблизно 10% нових випадків захворювання у Великій Британії.

Латвійська Республіка

З 21 жовтня по 15 листопада в Латвії вводяться особливо суворі антіковідні обмеження, або локдаун. На чотири тижні в Латвії буде введений «домашній карантин», під час якого припинять роботу магазини (не першої необхідності), місця розваг, навчальні заклади перейдуть на віддалене навчання (за деяким винятком). Закриті будуть майже всі магазини, розважальні заклади і місця надання інших послуг, а також школи.

Республіка Польща

МОЗ Польщі заявило: «Останні два дні маємо справу з вибухом пандемії. У вівторок у нас було на 80 % більше інфекцій, аніж тиждень тому, а сьогодні – на 100 % більше. Якщо таке збільшення триватиме, наші прогнози на цю осінь будуть жахливі».

Французька Республіка

За інформацією представника уряду Г. Атталя, за останній тиждень зафіксовано тенденцію до посилення епідемії. Очікується, що взимку Францію накриє п’ята хвиля коронавірусу, проте зростання кількості інфікованих не означатиме зростання навантаження на систему охорони здоров’я, оскільки країна має високий показник вакцинації.

США

Новий варіант AY.4.2 зафіксовано в США, але наразі це не викликає занепокоєння.

США готові почати вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 р., починаючи з наступного місяця, що дасть змогу 28 мільйонам американців отримати щеплення.

Держава Катар

Правоохоронні органи Катару продовжують здійснювати посилений контроль за дотриманням населенням протиепідемічних заходів. Зокрема, 19 жовтня співробітниками МВС було виявлено та доставлено до прокуратури 129 людей, з яких 128 – за порушення «маскового режиму» та 1 – за порушення карантину. Відповідно до місцевого законодавства порушення карантинних обмежень тягне за собою відповідальність у вигляді накладення штрафу до 200 тис. катарських ріалів (55 тис. доларів США) або тюремного ув’язнення до трьох років позбавлення волі.

Держава Ізраїль

В Ізраїлі виявили новий штам AY4.2 – в 11-річної дитини, яка нещодавно повернулася з Молдови.

Арабська Республіка Єгипет

За інформацією міністра охорони здоров’я та народонаселення Єгипту Хали Заєд, протягом поточного місяця очікується прибуття до Єгипту понад 7 млн. доз вакцин від коронавірусу, на додаток до 2 млн. доз Sinovac/VACSERA, які виробляються на місцевому рівні щотижнево. За даними МОЗ АРЄ громадянам країни та іноземцям було введено орієнтовно 32 млн. доз вакцин.

Крім того, з 1 грудня п. р. вводиться необхідність пред’явлення громадянами підтвердження проходження вакцинації для уможливлення їхнього входу до урядових і державних структур республіки.

Грузія

За оцінкою глави Національного центру контролю захворювань Грузії Амірана Гамкрелідзе, з урахуванням нинішньої епідеміологічної обстановки в країні, немає обнадійливого прогнозу й тому необхідні жорсткі рішення. Він підтвердив, що є прихильником введення обмежень. Водночас, за словами Амірана Гамкрелідзе, будуть задіяні т. зв. зелені паспорти. Головний епідеміолог попереджає, що Грузію чекає складний листопад. Він також незадоволений тим, що відсоток носіння масок у Грузії впав до 47 %.

Аміран Гамкрелідзе вважає, що країні доведеться ввести обов'язкову вакцинацію для деяких верств населення. Головний епідеміолог вважає, що в умовах пандемії обов'язкове щеплення має бути введено передусім для медперсоналу, а також для педагогів.

Нині в Грузії вакциновано 79 % медиків і близько 65 % педагогів. Досить низьким залишається відсоток вакцинації батьків школярів – 33 %.

За оцінками заступниці Міністра охорони здоров'я Грузії Тамар Габунії необхідності організації польових шпиталів поки немає, оскільки система цілком справляється з напливом хворих. Т. Габунія вважає, що «насильницької вакцинації в Грузії не буде, і держава зобов'язана інформувати своїх громадян про користь і безпечності щеплень, а не робити їх насильно. Єдиним виходом в цій ситуації є введення регуляцій, які дадуть громадянину можливість вибирати між щепленням і постійної здачею ПСР-тестів. Держава повинна гарантувати доступність вакцини, але рішення про їхнє застосування мають робити самі люди, без будь-якого тиску».

Республіка Сінгапур

Влада Сінгапуру повідомила про розширення переліку держав, громадяни яких можуть в’їжджати в країну без проходження обов’язкового карантину. Так, до повністю вакцинованих громадян Німеччини та Брунею, які отримали дозвіл на в’їзд раніше, таким привілеєм з цього тижня зможуть скористатися імунізовані жителі Великої Британії, Данії, Іспанії, Італії, Канади, Нідерландів, Франції та США, які з прибуттям мають пред’явити негативний ПЛР-тест.

Источник: szru.gov.ua

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