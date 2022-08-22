Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 51

22 серпня 1992 року УНР, визнала незалежну державу Україна правонаступницею УНР

22 серпня 1992 року УНР, визнала незалежну державу Україна правонаступницею УНР

22 серпня 1992 року під час урочистого засідання Верховної Ради президент УНР в екзилі Микола Плав’юк склав повноваження Державного Центру УНР, визнавши, що проголошена 24 серпня 1991 р. незалежна держава Україна є правонаступницею УНР.

Офіційна заява ДЦ УНР звучала так: «Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України Українська Держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народньої Республіки».

Того ж дня у Маріїнському палаці делегація ДЦ УНР передала українській владі Грамоту про припинення діяльності та Заяву про правонаступництво України від УНР, клейноди Гетьмана Мазепи та інші державні атрибути Республіки.

Заходи відбувалися в рамках І Всесвітнього форуму українців, який 21-24 серпня 1992 р. проходив у Києві в палаці культури «Україна». Одним з рішень Першого форуму було створення постійно діючого органу — Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР).

Складаючи повноваження, уряд УНР в езилі виконував постанову Трудового Конгресу (парламенту УНР) 1919 р., підписану головою Директорії УНР Симоном Петлюрою, де йшлося про припинення діяльності ДЦ УНР в разі проголошення незалежності Української держави.

Внаслідок більшовицької окупації, з кінця 1920 р. уряд УНР перебував в екзилі (вигнанні). Правовими підставами його функціонування стали прийняті 12 листопада 1920 р. «Закон про тимчасове Верховне Управління та порядок законодавства в УНР» і «Закон про Державну Народну Раду».

Протягом майже 72-х років Державний Центр УНР в екзилі репрезентував Україну за кордоном і всіма доступними засобами домагався відновлення незалежності України.

Президентами УНР в екзилі (до 1948-го – головами Директорії) були: Симон Петлюра (1920-1926), Андрій Лівицький (1926-1954), Степан Вітвицький (1954-1965), Микола Лівицький (1967-1989) і Микола Плав’юк (1989-1992).

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4558

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Знищені склади БК і бази рашистів. Підсумок за тиждень
Сегодня 09:12    24
Россияне устали от пропаганды: аудитория государственного ТВ рухнула на 25%
Сегодня 09:03    50
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно
Сегодня 08:53    58
21 серпня 1968 року радянські війська зайшли на територію Чехословаччини для придушення «Празької весни»
Сегодня 08:40    68
Херсонцям, які виїжджають, радять чистити хмарні резервні копії та чати
Сегодня 08:19    94
На півдні ЗСУ відкоригували пропускну спроможність Каховського моста
Сегодня 08:00    108
Федоров: У "Дії" готують неочікувані новинки і англомовну версію документів
Сегодня 07:57    92
Коли вас спитають, чому ви так довіряєте ЗСУ, просто покажіть їм це відео
Сегодня 07:51    131
"Мы уже всё, у нас люди сдаются" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:39    124
10 хороших новин 21 серпня
Сегодня 07:37    123
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 