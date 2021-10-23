22.10.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Помічник генерального директора ВООЗ М. Сімао заявила, що організація не отримала ще повний обсяг даних щодо російської вакцини «Супутник V».

ЄС

За даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), схвалення вакцини «Супутник V» не може бути прийнято тому, що регулятору не вистачає даних. Якщо вони надійдуть до кінця листопада, то рішення щодо використання препарату приймуть лише у першому кварталі наступного року.

Королівство Бельгія

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук заявив, що в країні почалася четверта хвиля коронавірусу. Міністр закликав розширити використання Covid-перепусток, повернути носіння масок у громадських місцях і зробити дистанційну роботу обов'язковою в усіх регіонах.

Королівство Данія

Згідно з даними Державного інституту сироваток, вчора в країні був зафіксований найвищий за два місяці рівень зараження на COVID-19 – 1127 позитивних тестів.

Естонська Республіка

Уряд Естонії розглянув та прийняв рішення посилити карантинні вимоги, підвищити штрафи та масово організовувати профілактичні заходи з популяризації вакцинування. Наразі прийнято рішення відсторонити працівників поліції та інших держслужбовців від роботи за ігнорування вакцинації.

Латвійська Республіка

За порушення особливо суворих обмежень, що діють на території Латвії у період локдауну з 21 жовтня по 15 листопада 2021 року, фізична особа може бути оштрафована в адміністративному порядку на суму від 10 до 2000 євро, а юридична особа – на суму від 140 до 5000 євро.

До Кримінального закону Латвії внесено поправки, згідно з якими буде передбачена кримінальна відповідальність за придбання і використання чужого та фальшивого ковід-сертифікату.

Румунія

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що з 25 жовтня на два тижні скасовуються шкільні заняття для всіх категорій учнів, за винятком вищих навчальних закладів. Доступ до більшості заходів буде залежати від наявності зеленого COVID-сертифікату.

Французька Республіка

Нижня палата парламенту Франції проголосувала за продовження терміну дії COVID-перепусток до 31 липня 2022 року.

Федеративна Республіка Німеччина

Німецька компанія BioNTech, яка спільно з американським партнером Pfizer розробила вакцину від коронавірусу Comirnaty, повідомила про високу ефективність та безпечність бустерної (третьої) дози препарату. Вакцина показала ефективність проти коронавірусу до 95,6 %, зокрема проти варіанту "Delta".

Республіка Білорусь

За повідомленням директора Інституту біофізики і клітинної інженерії Національної академії наук Білорусі Андрія Гончарова випробування білоруської вакцини від COVID-19 на людях заплановані на перше півріччя 2022 року.

Держава Ізраїль

Ізраїль затвердив програму з допуску з 1 листопада в країну іноземних туристів. Допускатися будуть особи, щеплені двома дозами вакцин від Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm не більше півроку тому, однією дозою Johnson&Johnson через два тижні після ін'єкції, а також особи, які отримали бустерні дози цих препаратів через два тижні після щеплення, які перехворіли ковідом і отримали не менше однієї дози визнаної ВООЗ вакцини, або одужали менше півроку тому.

Королівство Саудівська Аравія

Міністерство освіти КСА повідомило про відтермінування початку очних занять для учнів початкових шкіл і дитсадків, що мали початися 31.10.2021. Заняття будуть відновленні після досягнення показника вакцинації двома дозами у 70 % населення Королівства.

Республіка Індонезія

Індонезія отримала від Австралії 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Китайська Народна Республіка

Влада міста Ланьчжоу, адміністративного центру північно-західної провінції, ухвалила рішення призупинити з четверга навчальні заняття у місцевих дитячих садочках, початкових та середніх школах в межах заходів з профілактики та поширення COVID-19 в осінньо-зимовому періоді. Започатковано щоденне тестування викладацького та учнівського складів на нуклеїнові кислоти з метою виявлення можливих безсимптомних випадків інфікувань.

Австралія

Найбільші торговельні мережі Австралії Coles, Woolworths і ALDI оголосили про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 всього персоналу їхніх підприємств.

Источник: szru.gov.ua

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