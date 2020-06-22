23 червня проходитиме засідання Парламентської Асамблеї Україна-Польща

23 червня 2020 року з 11.00 до 15.00 за київським часом відбудеться засідання Парламентської Асамблеї Україна-Польща.

Захід проходитиме у режимі відео-конференції під головуванням Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк та Віце-маршалка Сейму Республіки Польща Ришарда Терлецького.

Народні депутати України, які входять до української частини Асамблеї, працюватимуть у конференц-залі Верховної Ради України (вул. М.Грушевського, 5). Їх польські колеги перебуватимуть на онлайн зв’язку в конференц-залі Сейму Республіки Польща. Засідання Асамблеї також транслюватиметься парламентським телеканалом «Рада».

Під час Асамблеї відбудеться міжпарламентська дискусія з актуальних питань двосторонніх відносин на теми:

● Діяльність Верховної Ради України та Сейму і Сенату Республіки Польща з метою підтримки економічної та соціальної стабільності у зв'язку з пандемією COVID-19;

● Безпека в регіоні (інформаційні війни, кібератаки та гібридні загрози);

● Українсько-польське співробітництво у військовій та енергетичній сферах, допомога на розвиток та гуманітарна допомога;

● Українсько-польські торговельно-економічні відносини. Інфраструктура, пункти пропуску, митні правила, становище трудових мігрантів;

● Соціальний розвиток. Співпраця в галузі освіти (польське шкільництво в Україні і українське в Польщі);

● Українсько-польський діалог з історичних питань.

За результатами обговорення сторони мають намір прийняти спільну декларацію XII сесії Парламентської Асамблеї України і Республіки Польща.

О 15.00 очікується підсумковий брифінг Віцеспікерки Парламенту України, співголови Асамблеї Олени Кондратюк (вул. М.Грушевського, 5, кулуари третього поверху, прес-центр).

Источник: rada.gov.ua

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