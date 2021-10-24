23.10.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу в Женеві заявив, що 82 держави ризикують не впоратися з наміченим ВООЗ завданням забезпечити до кінця поточного року охоплення не менше 40 % населення щепленнями від коронавірусу, і для трьох чвертей із них це пов’язано просто з недостатнім постачанням. У чверті держав «є певні обмеження в їхній здатності освоювати вакцини, і ми працюємо над цими проблемами».

Королівство Данія

Згідно з прогнозами експертної групи з математичного моделювання під головуванням Державного інституту сироваток, уже в середині листопаді ц. р. можна очікувати від 600 до 3 200 щоденних інфікованих і 25–110 щоденних нових госпіталізацій.

Федеративна Республіка Німеччина

Поширення в Європі нової форми дельта-варіанту коронавірусу AY.4.2 зафіксовано і в Німеччині (вперше виявлений у Великій Британії, а також є випадки в Ізраїлі, Росії, Данії та США). За даними Інституту Р. Коха, зазначений підваріант AY.4.2 був зафіксований у ФРН з середини липня у приблизно в 280 геномних послідовностях, а його частка відтоді становила від 0 до 0,5 %.

Нобелівський лауреат з економіки Джозеф Стігліц звернувся до майбутнього федерального уряду Німеччини з проханням затвердити видачу прав власності на виробництво вакцини від коронавірусу як перший офіційний акт, оскільки надання патентів на вакцину нині є вкрай важливим для глобального її виробництва (Німеччина наразі не схвалила можливе тимчасове призупинення дії правил Світової організації торгівлі щодо примусових ліцензій у разі пандемії).

Постійна комісія Німеччини з вакцинації Stiko рекомендує людям старше 70 років і певним групам людей зробити щеплення проти Covid втретє, щоб забезпечити максимально можливий захист від вакцинації.

Канада

22 жовтня у провінції Онтаріо офіційно набула чинності система електронних COVID-сертифікатів. Відтепер усі вакциновані жителі Онтаріо можуть завантажити додаток та отримати свої COVID-сертифікати за QR-кодом. Компанії та підприємства вже також можуть почати використовувати новий додаток для перевірки QR-кодів (Verify Ontario QR). Крім цього, жителям провінції все одно потрібно буде показати документ, що підтверджує особу.

В уряді заявили, що телефонний додаток не збиратиме особисту інформацію: не буде запитувати місцеперебування користувача або зберігати будь-яку інформацію, що пов’язує конкретні місця, відвідувачів чи підприємства один з одним. Перевірені докази вакцинації відображатимуться протягом 30 секунд, а потім видалятимуться.

Компанія Pfizer-BioNTech звернулася до Міністерства охорони здоров’я Канади з проханням дозволити використання своєї вакцини проти COVID-19 для дітей у віці від 5 до 11 років. Компанія надала результати клінічних випробувань своєї дитячої дози (близько третини від дорослої) та заявила, що вони схожі із тими, які були отримані під час дослідження вакцини Pfizer-BioNTech у людей віком від 16 до 25 років.

З 22 листопада, першого дня роботи 44-ої сесії Парламенту Канади, до будівлі органу пускають лише повністю вакцинованих від COVID-19 осіб. Це стосується всіх співробітників Палати громад, включаючи депутатів і їхніх помічників, а також представників преси.

Держава Катар

У Державі Катар триває активна кампанія з масового щеплення населення проти коронавірусу препаратами «Pfizer/BioNTech» та «Moderna». На цей час повний курс щеплення (двома уколами) пройшло 83,5 % усіх мешканців країни, що є одним із найкращих показників у світі, використано 4,8 млн. доз вакцин. Завдяки успішній вакцинаційній кампанії та збереженню обмежувальних заходів у Катарі стабільно покращується епідеміологічна ситуація.

Китайська Народна Республіка

Влада Пекіна повідомила про виявлення чотирьох випадків локальної передачі COVID-19 у центральному районі міста. Інфіковані особи перебували під медичним наглядом у місцях карантину після прибуття з Внутрішньої Монголії, де продовжують фіксувати випадки зараження. Розпочато пошук всіх осіб, з якими інфіковані контактували на шляху їхньої подорожі до столиці.

Малайзія

Міністр охорони здоров’я Малайзії Хаїрі Джамалуддін повідомив, що країні вдалося досягти найвищих у світі темпів вакцинації дітей віком 12 – 17 років. Так, із 8 вересня, коли було розпочато програму імунізації підлітків, одну дозу отримали понад 80 %, а повністю щеплено – вже 1 367 216 дітей (43,4 %).

Источник: szru.gov.ua

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