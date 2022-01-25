24.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що історія з пандемією коронавірусу не завершиться нинішньою хвилею захворювання. Також припускають появу нових штамів у майбутньому, зокрема через те, що майже 3 млрд людей досі не отримали навіть першого щеплення від коронавірусу.

Експерт ВООЗ Марія ван Керкхове заявила про те, що сьогодні нічого невідомо про властивості нових штамів коронавірусу, втім можна бути упевненими в тому, що вони будуть заразнішими, оскільки кожний наступний штам намагається перевершити попередній.

ФРН

У Німеччині планують обмежити окремими групами населення тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Таке рішення ухвалили міністри охорони здоров'я федеральних земель на засіданні 22 січня. Тестування хочуть зосередити на персоналі лікарень, лікарських практик та будинків по догляду за літніми людьми, а також на пацієнтах із груп ризику. Усі інші особи, які мають позитивні антиген-тести на коронавірус, але не мають симптомів COVID-19, не повинні підтверджувати наявність хвороби ще й методом ПЛР-тестування. Також безкоштовні ПЛР-тести не робитимуть особам, які мають інформацію з мобільного застосунку, що вони близько контактували з хворими на COVID-19. Цим особам відтепер робитимуть тільки антиген-тести для перевірки наявності у них зараження коронавірусом. Також міністри вирішили звузити коло пошуків осіб, які контактували із зараженими коронавірусом: ланцюги заражень встановлюватимуть у межах закладів охорони здоров'я, а також установ, що працюють із людьми з груп ризику.

США

Головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла вважає, що щорічна вакцинація може бути ефективнішою, ніж повторні щеплення. Він сподівається, що щеплення не робитимуть кожні 4-5 місяців. Бурла розраховує, що буде створена вакцина, яку доведеться робити раз на рік. Також він заявив, що компанія Pfizer готується подати заявку на схвалення вакцини для боротьби з «Омікроном» і почати її масове виробництво вже у березні.

Алжирська Народна Демократична Республіка

За минулу добу в Алжирі зафіксовано найбільшу кількість випадків захворювання на коронавірус з моменту початку пандемії. З урахуванням поточної епідеміологічної ситуації в країні урядом Алжиру прийнято рішення про застосування низки профілактичних заходів у боротьбі з коронавірусом, зокрема, закриття на 10 днів місць відпочинку, а також усіх рекреаційних зон для дозвілля. Окрім цього, було відтерміновано проведення усіх робочих поїздок Прем’єр-міністра та іншого керівництва країни.

Аргентинська Республіка

За оцінкою експертів, як мінімум половина хворих, які мали прямі контакти із ковід-позитивними особами, не роблять тестування. Кількість тестувань в АР також не відповідає стандартам ВООЗ. Водночас імовірність закриття кордонів Аргентини, незважаючи на високі показники захворюваності на коронавірус в країні, наразі оцінюється як низький.

Соціалістична Республіка В’єтнам

У країні для населення віком від 18 років і старше рівень щеплення однією дозою вакцини становить 100 %, повну вакцинацію проведено 97,23 % громадян вказаного віку.

Источник: szru.gov.ua

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