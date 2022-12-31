Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:40
Просмотров: 57

25 грудня чи 7 січня? Проведено опитування

25 грудня чи 7 січня? Проведено опитування

У «Дії» завершилося опитування, у якому українці вирішували, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook. (https://www.facebook.com/100018225866290/posts/pfbid02wetzG5xYkRtoFzYcTRwj2bioCmd9C4XqW4dz4sbkE6Su6fKxBj3ZxpDjEzTVqmBhl/?mibextid=UUgoR4%22%20%5Ct%20%22_blank)

В опитуванні взяли участь понад 1,5 млн осіб.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). А святкування 7 січня обрали 25% користувачів (390 125).

https://t.me/c/1636605494/530

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Нас из 140-ка 45 человек осталось" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:02    12
ЗСУ можуть отримати Bradley, пише Bloomberg
Сегодня 07:51    42
У заступника міністра економіки Грибана під час обшуків вилучили 19 800 євро, 55 602 долари, мобільний телефон і ноутбук Apple
Сегодня 07:30    68
10 хороших новин 30 грудня
Сегодня 07:27    72
Офіційно: заборонено використання піротехніки у воєнний час
Сегодня 07:19    59
Оперативна інформація станом на 06.00 31.12.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    76
Російські окупанти викрали від 300 до 700 ТИСЯЧ українських дітей
Сегодня 06:38    91
Нам після руссо-попів доведеться в Лаврі ще й ремонт робити!
Сегодня 06:29    112
Потери оккупантов бьют рекорды...
Сегодня 06:19    126
Харьковский метрополитен будет перевозить пассажиров в обычном режиме работы – с 5:30 до 21:30
Сегодня 06:10    75
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 