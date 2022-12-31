25 грудня чи 7 січня? Проведено опитування

У «Дії» завершилося опитування, у якому українці вирішували, якій даті святкування Різдва вони надають перевагу - 25 грудня чи 7 січня.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook. (https://www.facebook.com/100018225866290/posts/pfbid02wetzG5xYkRtoFzYcTRwj2bioCmd9C4XqW4dz4sbkE6Su6fKxBj3ZxpDjEzTVqmBhl/?mibextid=UUgoR4%22%20%5Ct%20%22_blank)

В опитуванні взяли участь понад 1,5 млн осіб.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). А святкування 7 січня обрали 25% користувачів (390 125).

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