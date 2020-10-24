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25 жовтня Україна переходить на зимовий час

25 жовтня Україна переходить на зимовий час

25 жовтня 2020 року о 4:00 за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину назад. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року «Про порядок обчислення часу на території України».

Аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС на підставі Директиви 2000/84/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19.01.2001 про перехід на літній час.

Водночас Європейською Комісією запропоновано розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому.

Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської Комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі прийняття на законодавчому рівні у ЄС рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації нашого законодавства до ЄС, буде запропоновано Кабінету Міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України.

Источник: kmu.gov.ua

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