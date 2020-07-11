2,5 млн кв. м державної нерухомості вже найближчим часом стануть доступними для оренди за новими правилами через електронні аукціони

Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об’єктів державної власності, що можуть бути передані в оренду через аукціон. Ця публікація здійснена на виконання перехідних положень нового закону про оренду, згідно з якими усі об'єкти державної власності, які станом на 1 лютого 2020 р. перебували у переліку вакантних, вважаються такими, відносно яких прийнято рішення про передачу їх в оренду на електронних аукціонах.

Всього таких вакантних для оренди об’єктів станом на 1 лютого 2020 р. налічувалось 4262, загальною площею в майже 2,5 млн кв. метрів. Всі вони вже невдовзі опиняться на ринку оренди нерухомості України. Ознайомитись із повним переліком можна за посиланням – https://bit.ly/3gFhCNu .

Аналітики Фонду детально проаналізували весь масив вакантних об’єктів оренди.

Так найбільшу кількість площі, яку потенційні орендарі можуть орендувати, складають різні виробничі приміщення, що виставлені на оренду. Таких приміщень налічується 566, а їхня площа сумарно становить 539,9 тис. кв. метрів. Потенційним орендарям також запропоновано 837 складських приміщення та 1070 офісних приміщень, загальною площею в 404,9 тис. кв. метрів та 370,5 тис кв. метрів відповідно.

6 майданчиків, загальною площею в майже 214,9 тис. кв. метрів пропонується для потенційних орендарів під розміщення об’єктів альтернативної енергетики – сонячних електростанцій – на території Чорнобильської зони відчуження.

Орендарям також запропоновано 61 об’єкт оренди на території аеропортів, що знаходяться в державній власності. Загальна площа такої нерухомості в аеропортах становить 2,8 тис кв метрів.

Варто відзначити, що до переліку вакантних для оренди об’єктів входить державне майно з усіх регіонів України. Так, найбільше площі потенційним орендарям запропоновано в Київській області – близько 428,8 тис кв. метрів (на 218 об’єктах оренди).

Водночас, до ТОП-5 регіонів, де пропонується найбільше орендних площ, також входять:

— Дніпропетровська область – 396,3 тис кв метрів (668 об’єктів),

— Харківська область – 242,3 тис кв метрів (492 об’єкти),

— Рівненська область – 236,0 тис кв метрів (169 об’єктів),

— Миколаївська область – 144,9 тис кв метрів (68 об’єктів).

В Києві потенційним орендарям запропоновано 219 об’єктів загальною площею в 75,6 тис. квадратних метрів.

Серед обласних центрів України найбільше вакантної для оренди площі пропонується в Дніпрі – 245,9 тис. кв. метрів. Також до переліку обласних центрів, де пропнується найбільше орендних площ, входять:

— Харків- 164,4 тис. кв. метрів (206 об’єктів)

— Кропивницький – 15,7 тис. кв метрів (33 об’єкти)

— Запоріжжя – 14,1 тис. кв метрів (114 об’єктів)

— Черкаси – 11,8 тис. кв метрів (35 об’єктів)

Більш детально про об’єкти, що пропонуються для передачі в оренду вперше через аукціон, дізнайтесь за посиланням на інфографіку: https://bit.ly/2CpY2WM.

Щоб орендувати той або інший об’єкт із вказаного переліку потенційні орендарі, зацікавлені в отриманні майна в оренду, можуть звернутися до орендодавця за місцем розташування об’єкта оренди із відповідною заявою.

Потенційний орендар має обрати з переліку відповідний об’єкт та зазначити в заяві бажаний строк оренди. Протягом 20 робочих днів з дати подання потенційним орендарем заяви на оренду майна, орендодавець оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні. Аукціон має відбутися не раніше ніж через 20 днів і не пізніше ніж через 35 днів з дати публікації оголошення.

Источник: spfu.gov.ua

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