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2500 років боротьби. Історичний досвід

2500 років боротьби. Історичний досвід

Така от картинка про історичний досвід. Але ж не у всіх народів світу є досвід хоча б однієї війни за свою свободу.

У американців он лише одна війна проти бритів і це основа їхнього національного міфу. У нас - три. Та тільки це лиш те, що влізло на картинку. А ще війна 1573-1648 на морі проти Криму і Османії, а ще виступ Мазепи проти орків, а ще УПА. Це все теж війни за свободу і проти поневолення.

Але якщо вже на те пішло, то я особисто вважаю, що і війна скіфів з Дарієм пів тисячі років до нашої ери - це теж наша історія. Це штучна ідея, яку нами нав'язали свинопси, що історія скіфів то "надто далеко" і до нас не має ніякого відношення. Самі вони швидко тягнули із наших курганів все скіфське золото, до якого могли дотягнутися, точно як їхні мародери зараз. "Могили мої милі москаль розриває. Нехай розриває - не своє шукає". І це до речі те, що ми обов'язково маємо повернути назад, коли візьмемо москву.

Так от війна скіфів і царя Іданфірса з Персією і Дарієм це теж наша війна за свободу. І та війна схожа з сьогоднішньою навіть у деталях - аж до відповіді козаків куди йти перському кораблю.

2500 років боротьби.

Переможемо.

Источник: facebook.com

Автор: Джон Смит

Новости портала «Весь Харьков»

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