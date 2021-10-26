25.10.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Латвійська Республіка

За даними Центру профілактики і контролю захворювань Латвії, добовий кумулятивний показник заражень у Латвії збільшився з 1539,2 до 1605,9 випадків на 100 000 населення, що є найвищим показником, зареєстрованим у країні на сьогоднішній день. Досягнувши цього рівня захворюваності на Covid-19, Латвія вийшла на перше місце серед країн Балтії за весь період пандемії.

Республіка Хорватія

В країні триває особливий режим перетину кордону. Від іноземців вимагається наявність негативного ПЦР-тесту (не більше 72 годин від забору крові), тесту на антиген (не більше 48 годин від забору крові) або підтвердження щеплення вакцинами, визнаними в ЄС. До осіб, що мають право проживання в країні або ЄС, як альтернатива тестуванню може бути застосований 14-денний карантин (для громадян ЄС з країн «червоної» зони – виключно тест).

Іран

В Ірані вакциновано понад 80,4 млн мешканців, з яких 29,5 млн отримали вже другу дозу вакцини.

Королівство Саудівська Аравія

Міністерство закордонних справ КСА заявило, що термін дії віз для осіб з країн, яким заборонено в’їзд до КСА (Індія, Пакистан, Індонезія, Єгипет, Туреччина, Бразилія, Ефіопія, В’єтнам, Афганістан і Ліван), автоматично буде продовжено до 30 листопада 2021 року.

Арабська Республіка Єгипет

Відповідно до інформації міністерства охорони здоров‘я та народонаселення Єгипту, республіка отримала від уряду США через ініціативу COVAX чергову партію вакцини проти коронавірусу Pfizer у кількості 1,4 млн доз.

Королівство Марокко

У рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між марокканською державною лабораторією «Sothema» та китайською групою «Sinopharm» отримано медичне виробниче обладнання та спеціальні матеріали, необхідні для місцевого виробництва вакцини від коронавірусу «Sinopharm». За наявними даними, виробництво вказаної китайської вакцини розпочнеться на території Королівства Марокко у грудні 2021 року з місячною потужністю 5 млн доз.

Грузія

За оцінками керівника Національного центру з контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе, близько 99% осіб, що померли від коронавірусу в країні, не були вакциновані.

Источник: szru.gov.ua

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