26 апреля на авиабазе Рамштайн прошел саммит 40 стран - подробный анализ

Авиабаза Рамштайн в Германии – опорный пункт ВВС США в Европе. Здесь 26 апреля прошел саммит 40 стран, на котором участники принимали важное решение – о поставках тяжелого вооружения Украине. Саммит проводил министр обороны США Ллойд Остин, который в Германию приехал непосредственно из Киева, после встречи с Зеленским.

● Это очень хорошая новость для украинской дипломатии, которая уже третий месяц пробивает сопротивление западных стран, надеясь получить от них современное вооружение. Новость хорошая, но одновременно она вызывает тревогу. Попробуем разобраться в нюансах.

● В администрации Байдена, как известно, было два крыла – друзья России и друзья Украины. Разделение довольно условно, но оно есть.

● К друзьям России, в частности, относят директора ЦРУ Уильяма Бернса. Госсекретарь Энтони Блинкен – безусловный друг Украины. С началом боевых действий отряд друзей России поредел, как после артобстрела.

● Долгое время в медиа спорили о позиции главы Пентагона. С кем он больше дружит? Дело в том, что 2010-е годы Ллойд Остин отметился серией скандальных заявлений. В первую очередь по Афганистану.

Остин критиковал политиков и военных США, которые выступали за размещение в Афганистане американского контингента и выделение значительной военной помощи этой стране. Но Остин, который воевал и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке, знал, что говорит. Он понимал, что сколько ни помогай правительству Афганистана вооружением, техникой и инструкторами, в случае угрозы от талибов, все там побросают оружие и разбегутся. Как показало время, Остин был прав.

● В 2015 году Остин в том же духе высказался по поводу Сирии. На слушаниях в Конгрессе Остин заявил, что программа подготовки бойцов в Сирии на полмиллиарда долларов ни к чему не привела. На все деньги удалось подготовить лишь небольшой отряд. В США по этому поводу разразился скандал.

● Делая такие заявления, Остин мыслил не как политик, а как генерал. Кстати, он еще и первый в истории США афроамериканец в кресле главы Пентагона. Рубить правду матку, а не юлить, как принято у политиков, это, вероятно, часть его имиджа.

● Есть еще одна интересная деталь об Остине: при президенте Трампе он оказался не на госслужбе. Ему предложили войти в совет директоров компании Raytheon. Эта компания – глобальный производитель оружия, как и более известная у нас Lockheed Martin. Производит самолеты, ЗРК, радары, космическую технику. В частности Raytheon производит джавеллины.

● Поставки Джавеллинов в Украину накануне войны для Остина были логичным решением. Политик может на такое бы и не пошел. А генерал – пожалуйста.

После встречи с Зеленским Остин по привычке рубанул правду-матку журналистам. Он высказался по поводу стратегии США: "Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал".

В чем ценность этого заявления? В том, что стратегия США, неоднократно менявшаяся, на данный момент является именно такой.

● Уже появился оттенок скандала вокруг этого заявления. Дескать, Америка пытается ослабить Россию руками украинских воинов. Єто чистая демагогия. Если Запад не готов вступить в войну, то какая тогда альтернатива? Не делать ничего? Дать миллионам украинцев погибнуть, как в Буче?

Выход для нас сейчас только один – получать как можно больше вооружения у Запада, чтобы наносить России максимальный урон и делать ее более сговорчивой. Тогда, как и подтвердил русский "министр лжи" лавров, все решится за столом переговоров. Вот только как именно решится? Вопрос упирается в военный потенциал Украины.

● Цель саммита в Рамштайне как раз в том, чтобы у Запада не осталась двусмысленных решений. Украина должна получить столько вооружения, включая тяжелое, сколько нужно, чтобы выстояить и освободить территории, захваченные агрессором. Между первой и второй задачей большая разница. Наступательных вооружений у Украины минимум. А наступать надо. На Херсон, Кременную и Волноваху. Наступательные вооружения требуются для деблокады Мариуполя. Их нет или очень мало. Это все нужно исправить.

Чего раньше боялся Запад? Есть много факторов, которые пугали коллективный Запад в связи с агрессией России:

-- столкновение России с Западом может перерасти в ядерную войну;

-- поставляя Украине свои вооружения, западные страны ослабляют собственную оборону;

-- военная помощь – это дорого, как и полноценные санкции против РФ, а в конечном счете все решает экономика.

Все это прекрасно понимали в Кремле еще до войны. Поэтому путин сразу стал чертить для Запада "красные линии". В заявлении о спецоперации в ночь на 24 февраля путин пугнул Запад:

"Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались."

Запад все еще боится путина или что-то изменилось?

● Запад по-прежнему боится путинских угроз, но кое-что уже изменилось. Путин проиграл первую фазу войны, когда пытался одновременно взять Киев, Харьков и Одессу. И хотя делать выводы еще рано, все выглядит так, что Путин проигрывает и вторую фазу войны. Ему не удалось существенно продвинуться на Донбассе.

● Ожидалось, что полный контроль над Донбассом окажется "хоть какой-нибудь победой к 9 мая". Но осталось всего около двух недель до дня победобесия. Прогресса нет. Западные эксперты оценивают ситуацию примерно так же. Они отмечают, что теперь Россия хочет наступать на Запорожье, Кривой Рог и Одессу, но и там ее успех маловероятен:

"Россия снова зависит от авиаударов дальнего действия, артиллерийского и ракетного огня, чтобы проложить путь для наступления сухопутных войск, — цитирует Newsweek слова анонимного высокопоставленного офицера армии США. – Но она не может поддерживать наступление на гигантском фронте, который она сейчас создала. Сверхмотивированные украинские силы не только удержали свои позиции и даже кое-где продвинулись вперед, но и наблюдают, как враг снова спотыкается. Да, Россия воюет — но Украина побеждает".

● Нас еще в школе учили, что главная ценность – это мир. Примерно так же считали современные западные политики, продолжая умиротворять путина, когда он воевал в Грузии, оккупировал Крым, Луганск и Донецк.

● Но под впечатлением военных действий в Украине, как и чрезвычайной жестокости русского агрессора, Запад согласился с мнением, что единственный способ добиться мира в том, чтобы продолжать наносить максимально возможный урон армии рф. Поэтому поставки тяжелого вооружения – очевидное решение, даже несмотря на то, что европейская бюрократия сейчас все еще тормозит.

● Сейчас кажется маловероятным, что Россия ударит по странам Европы в ответ на поставки вооружений из Украины. Ну как это может быть? Они собираются победить НАТО, хотя так и не победили в Рубежном.

Что намерена предпринять Россия?

● 25 апреля лавров дал интервью российским пропагандистам с 1 канала. Нет смысла его разбирать или цитировать. Ключевым в интервью были слова "переговоры", "переговорный процесс". Лавров употребил их не менее 17 раз.

● Одновременно Россия демонстрирует намерение ударить по городам Запорожье, Кривой Рог, Николаев и Одесса. Это подтверждает Генштаб ЗСУ, местные власти, а также хорошо осведомленная британская разведка. Высказывается предположение, что удар по Донбассу, который толком не состоялся, был всего лишь отвлекающим маневром, который бы заставил ЗСУ стянуть в регион максимальные силы.

● Вероятно, русские попытаются задействовать в военных действиях свой контингент из Приднестровья. Там уже готовят для этого почву: ФСБ организовало серию взрывов, вероятно, намереваясь обвинить в них ЗСУ.

● Россия попытается захватить юг Украины, отрезав нам доступ к Черному морю. И переговоры, о которых болтает лавров, – лишь дополнение к захватам на юге. То есть, вначале – захваты, затем переговоры на выгодных агрессору условиях. Таков план.

● Только вот хватит ли сил России для захвата нашего юга – это большой вопрос. Шансы на успех агрессора снизятся еще больше, когда решение о поставках тяжелого вооружения в Украину будет принято и начнет осуществляться. Если и на южном направлении враг потерпит поражение, перспектива мира станет гораздо реальнее. А это, вероятно, дело 2 – 3 недель.

● Была информация о попытке нескольких генералов из Генерального штаба России предоставить путину аналитический отчет, который рекомендовал отказаться от второй волны наступления, потому что они фактически тут теряют всю боеспособную часть армии и к этому все идет. Он сказал, что все по плану, продолжаем наступление.

"Успех на юге у русских гораздо менее вероятен, чем успех на Донбассе. На то есть ряд причин. Главная – у них большие проблемы с логистикой, это уже было видно в Киевском регионе. Такие города как Запорожье и Кривой Рог находятся далеко от российских баз снабжения. Эту проблему они решить видимо не в состоянии. Второй момент – отсутствие поддержки среди местного населения. Им здесь не на кого положиться. Третий момент – здесь целый ряд крупных городов, которые не обойти. Со взятием городов у них большие проблемы", – источник в американских силовых кругах.

Саммит на базе Рамштайн, где США и еще 40 стран обсуждают серьезную военную помощь Украине, несмотря на угрозу ядерного удара России – очень хороший знак. Это означает, что в мире не верят в путинский шантаж или по каким-то причинам его не боятся. Повод для тревоги, разумеется, остается. Однако новые намерения Запада – нам только на руку.

Ситуация долго оставалась неопределённой, но сейчас она определённо качнулась в нашу сторону. Что ни говори, но это уже настоящий ленд-лиз, и наша задача - воспользоваться им максимально эффективно.

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В дополнение к вышеизложенному.

● Источники утверждают, что вчера Путин получил от Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева обновленный аналитический доклад, составленный группой экспертов при Совете безопасности. Напомним, что совсем недавно уже рассказывали о докладе именно этой группы экспертов, в котором они выражали сомнения в возможностях тем количеством российских войск и вооружений, которые принимают участие в "спецоперации", при текущем раскладе сил, добиться поставленных Путиным задач по "восстановлению территориальной целостности ЛДНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины". Эксперты указывали на возможности провала попыток наступления российских войск и оценивают шансы на успех ниже 60%, при этом указывают на возможность серьёзных потерь для российской армии.

● Вчерашний доклад, основанный на обновленных данных, ещё более пессимистичен и категоричен. Так, эксперты прогнозируют при текущей динамике развития событий, соотношении сил и методах реализации поставленных задач- наиболее вероятным вариантом будет окончание войны в сроки от 42 до 65 дней с потерей Россией контроля над всей территорией Украины, включая ЛДНР, за исключением Крыма. Доклад содержит рекомендации как изменить положение дел, но все они идут в разрез не только с реализацией задач, поставленных лично Путиным, но и с возможностями Генерального штаба быстро реагировать на динамично меняющуюся ситуацию связанную, в том числе, и с поставками новых видов вооружений ВСУ.

● Обсуждать доклад с руководством военного блока Путин будет на совещании уже сегодня. Сегодня также будет совещание у президента с руководством силового блока, Путин потребовал доклад, как могли допустить такое количество "диверсий" на территории России, имеется ввиду взрывы и пожары в ряде регионов включая приграничные с Украиной области. Возможно, наконец сегодня, Путин назначит преемника Зиничева, а то чрезвычайные ситуации есть, а министра нет, непорядок.

Источник: https://t.me/Sharpreview

©️А.Хрусталёв, Жданов, Шарп, ©️кОРДон

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