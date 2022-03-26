26 березня спрацювали всі погоджені коридори: вдалося вивезти більше 5 тисяч людей

Протягом 26 березня з 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі. Загалом евакуйовано 5 208 людей, повідомляє hromadske.ua із посиланням на Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті дісталася 331 людина. Також вдалося довезти до Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4 тисячі людей у безпеці.Всього в колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький. До колони цим маршрутом доєдналися 5 автобусів із мешканцями населених пунктів Бердянського району Запорізької області.Машинами швидкої допомоги до лікарні в Запоріжжі доставили двох тяжко поранених дітей і одне немовля з пневмонією. Уся необхідна допомога дітям із Маріуполя вже надається.Через блокування автобусів на блокпості у Василівці не могли проїхати маріупольці й на приватному транспорті. На 27 березня домовляються про роботу евакуаційного коридору лише для особистого транспорту.У Київській області з села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Северинівка, Червона Слобода, Рожів та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей. Вдалося повторно дістатися до міста Бородянка, звідки евакуювали 62 людини.У Луганській області з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє евакуювали 526 людей.

Під час евакуації в ці міста також передали 80 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, борошно, м’ясо.

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