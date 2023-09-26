Сегодня 10:16
Просмотров: 98
26 вересня 1995 року ПАРЄ ухвалила заявку України на вступ до Ради Європи
9 листопада 1995 року у Страсбурзі затверджено рішення ПАРЄ про вступ України до Ради Європи в якості її 37-го члена.
Вступ до РЄ означав визнання суверенності України, її активну роль в європейській політиці, залучення України до формування спільної європейської політики. Відтепер кожен громадянин мав право звернутися до Європейського суду з прав людини.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6754