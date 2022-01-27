26.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Королівство Данія

Данський Національний інститут сироваток вважає, що колективний імунітет в країні може бути досягнутий протягом декількох тижнів.

Старший епідеміолог Інституту Т. Г. Краузе заявила, що поєднання поширеної інфекції та високий рівень вакцинації ускладнить вірусу пошук людей, яких він може заразити. Водночас Т. Г. Краузе попередила, що коронавірус може знову з'явитися в майбутньому, оскільки ані імунітет, ані вакцинація не є довічними, як і в ситуації з іншими інфекціями, такими як кір.

Словацька Республіка

Міністерство охорони здоров'я повідомило, що термін дії сертифікатів про подолання захворювання залишиться незмінним – 180 днів. Раніше відомство хотіло скоротити його вдвічі. Водночас буде змінено термін дії сертифікатів щодо вакцинації. Його буде скорочено з одного року до дев'яти місяців. Починаючи з 1 лютого, вони діятимуть: з 14-го дня та до дев'яти місяців після введення другої дози двокомпонентної вакцини; з 14-го дня до дев'яти місяців після введення першої дози двокомпонентної вакцини, якщо вона була введена протягом 180 днів після перенесеного захворювання; з 21-го дня до дев'яти місяців після введення однокомпонентної вакцини.

Грузія

За заявою керівника Національного центру контролю захворювань Грузії Амірана Гамкрелідзе, з 1 лютого в країні тимчасово буде зупинено т. зв. системне тестування безсимптомних хворих, крім медперсоналу. Крім цього, особи, які, незважаючи на симптоми, не були протестовані, але перебувають під наглядом сімейного лікаря, вважатимуться такими, що перенесли коронавірус, і їм будуть видані «зелені паспорти».

За повідомленням керівника Операційного штабу при міжвідомчій координаційній раді Георгія Гібрадзе, особам старше 50 років, які щеплюються «бустерною» дозою, зарахують 100 ларі.

Королівство Саудівська Аравія

Управління з питань паспортів почало автоматично безоплатно продовжувати термін дії дозволу на проживання, а також виїзних і повторних віз до 31.03.2022 р. на тлі поширення пандемії.

Держава Катар

З огляду на збереження складної епідеміологічної ситуації в Державі Катар влада емірату вживає заходів з розширення діагностичних можливостей. Зокрема, державна медична корпорація «Хамад» відкрила нову лабораторію, яка розрахована на проведення щодоби 5-6 тис. тестів на COVID-19. Це вже четверта лабораторія, що спеціалізується на аналізах на коронавірус. Внаслідок початку в грудні 2021 р. третьої хвили пандемії, спричиненої поширенням штаму «Омікрон», у Катарі суттєво збільшилася кількість добових тестувань на COVID-19 (до 40 тис.), що викликало необхідність відкриття нової лабораторії.

Королівство Марокко

За повідомленням координатора Національного центру громадського здоров’я Королівства Марокко М. Мерабета, з огляду на високі темпи передачі SARS-CoV-2, усі регіони країни перебувають на «червоному рівні». Окрім цього, протягом тижня у державних і приватних шкільних закладах Марокко було зафіксовано понад 5,8 тис випадків захворювання на Covid-19, що призвело до закриття 196 національних шкіл і 30 навчальних закладів іноземних представництв. Станом на сьогодні в країні рівень заповнюваності реанімаційних медичних ліжок становить 12,3 %.

Республіка Індія

Індійський консорціум з вивчення вірусів INSACOG заявив, що штам «Омікрон» набув гуртового поширення, і його масштаби вже не залежать від прибулих іноземців, які були джерелом поширення. На цей час штам «Омікрон» переважає «Дельту», проте має менш виражений перебіг хвороби.

Китайська Народна Республіка

Китай посилить заходи контролю над імпортованими продуктами харчування та сільськогосподарською продукцією холодного ланцюга, а також контейнерні товари з високим епідемічним ризиком. Відповідальність за проведення таких заходів покладатиметься на митні органи в міжнародних поштових і логістичних центрах.

У контексті надання допомоги іншим країнам у боротьбі з пандемією Китай направив чергову партію з 400 тис. доз вакцин в Замбію на благодійній основі.

Малайзія

У МОЗ Малайзії запевнили, що на відміну від дорослих, які не вакциновані проти Covid-19, до дітей віком 5–11 років, які не будуть щеплені проти коронавірусу, будь-які обмеження не застосовуватимуться.

Источник: szru.gov.ua

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