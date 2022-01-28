27.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Австрійська Республіка

З 31 січня уряд Австрії скасовує локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Відповідне рішення австрійська влада ухвалила на тлі зменшення госпіталізацій COVID-хворих.

Королівство Данія

З 1 лютого Данія більше не класифікуватиме COVID-19 як «соціально критичну хворобу». На підставі рекомендацій епідеміологічного комітету парламенту уряд готовий скасувати майже всі соціальні обмеження до кінця січня. Це відбувається на тлі того, що новий підваріант «Омікрон» закріплюється в Данії, на його частку припадає майже половина зареєстрованих випадків. Хоча поширення «Омікрону» викликало новий сплеск інфекцій, що зробило Данію країною ЄС із найвищим рівнем захворюваності на коронавірус, її органи охорони здоров'я заявляють, що це не призвело до збільшення кількості госпіталізацій. Незважаючи на те, що «Омікрон» менш небезпечний, ніж штам «Дельта», деякі експерти в галузі охорони здоров'я займають обережнішу позицію, стверджуючи, що основну увагу слід приділяти «придушенню вірусу, а не життя з ним».

Королівство Норвегія

Влада Норвегії скасувала вимогу проходження обов'язкового карантину для всіх туристів після прибуття в країну.

Нідерланди

Уряд Нідерландів з 26 січня дозволив послабити коронавірусні обмеження, які були одними з найжорсткіших у Європі. Ресторанам, кафе, театрам, кінотеатрам і музеям знову дозволено працювати до 22:00, для їх відвідування потрібна COVID-перепустка. У школах учням більше не потрібно йти на карантин після контакту з інфікованою людиною, якщо вони не мають симптомів. Дозволена присутність глядачів на спортивних змаганнях. На заходи просто неба та заняття спортом на відкритому повітрі допускається одна третина від максимальної кількості відвідувачів. Усередині можуть бути не більше 1 250 відвідувачів. Деякі вимоги залишаються чинними: дистанція в 1,5 метра, використання масок у громадському транспорті та магазинах. Нічні клуби залишаться закритими. Нові правила діятимуть до 8 березня.

Румунія

Румунія у середу 26 січня повідомила про найвищу добову кількість заражень коронавірусом за весь час епідемії. У країні з населенням майже 20 млн осіб за останню добу зареєстрували 34 255 нових хворих.

США

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) заявило, що воно скоротить використання двох методів лікування моноклональними антитілами через те, що ці препарати не працюють проти штаму «Омікрон». Комбіновані препарати бамланівімаб/етесевімаб та казирівімаб/імдевімаб, вироблені Eli Lilly та Regeneron, показали хороші результати проти ранніх варіантів COVID-19. Проте тільки третя терапія антитілами, розроблена Glaxo Smith Kline, залишилася сильною проти «Омікрону». Національні інститути охорони здоров'я оновили свої рекомендації, щоб клініки не використовували перші два методи лікування пацієнтів з COVID-19 з легким і середнім ступенем тяжкості через їхню знижену ефективність.

Доцент кафедри епідеміології гарвардського університету Вільям Ганаж заявив, що наявні COVID-вакцини надають дуже хороший захист від важкого перебігу хвороби в разі інфікування штамом «Омікрон»: «Він не є штамом, спроможним повністю уникати вакцин, хоча іноді так здається. Вакцини захищають винятково добре – особливо у випадку отримання третьої дози – від важкого перебігу й майже достеменно роблять щось і з поширенням вірусу». За його словами, в іншому випадку кількість інфікованих «Омікроном» у світі була б іще вищою. З огляду на це, він закликав людей якомога активніше вакцинуватися, аби швидше досягти певної форми колективного імунітету.

Американська компанія Moderna розпочала випробовування вакцини проти COVID-штаму «Омікрон». Третя доза щеплення розробленої компанією вакцини збільшує кількість антитіл, однак їхня кількість зменшується протягом шести місяців. Ці дані були отримані під час дослідження крові 20 людей, яким вкололи 50 мікрограмів бустера, що становить половину кількості перших двох ін’єкцій. Загалом у випробуваннях візьмуть участь 600 людей від 18 років, 300 з яких вже отримали дві дози вакцини Moderna від Covid-19.

Держава Катар

Міністерство охорони здоров’я Катару ухвалило рішення щодо зменшення терміну самоізоляції з моменту підтвердження інфікування COVID-19 з 10 до 7 діб. У разі, якщо на сьомий день хвороби пацієнт отримує позитивний результат швидкого тесту на антигени, термін перебування на лікарняному та самоізоляції продовжується ще на 3 доби. Водночас, на 11-й день після зараження особа вважається здоровою та не потребує здавання додаткових аналізів. Зазначене рішення базується на результатах досліджень, які свідчать про те, що на 7-й день від часу інфікування переважна більшість пацієнтів має негативний тест на зараження коронавірусом та не є переносниками інфекції.

Арабська Республіка Єгипет

За даними міністерства охорони здоров’я та народонаселення АРЄ, в країні зараз найвищий показник захворюваності на коронавірус із червня 2020 року. Єгипетське управління з лікарських засобів (EDA) видало дозвіл на екстренне використання препарату Merck&Со від COVID-19 «Molnupiravir» і дозволило п’ятьом національним компаніям виробляти пероральний противірусний засіб на першому етапі. МОЗ відмічено, що препарат буде доступний лише в лікарнях, що викликано необхідністю забезпечення контролю за його використанням під повним наглядом лікарів.

Єгипет став першою країною на Близькому Сході, яка видала ліцензію на екстрене використання препарату Молнупіравір.

Республіка Корея

Науковці з Корейського інституту науки і технологій (KIST) розробили біосенсор для скринінгу, що може виявити варіанти коронавірусу впродовж 30 хвилин. За словами вчених, результати цих тестів такі ж точні, як і тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Високочутливий і портативний біосенсор для скринінгу виявляє COVID-варіанти за допомогою ангіотензинперетворювального фермента 2 (ACE2). ACE2 є вірусним рецептором, який є спільними серед всіх відомих варіантів COVID-19. ПЛР-тест, який нині найчастіше використовується, – це молекулярний тест, який шукає генетичний матеріал SARS-CoV-2. Результати ПЛР-тесту зазвичай займають щонайменше кілька годин, тоді як розроблений біосенсор успішно виявляє варіанти COVID-19 лише за 30 хвилин.

Источник: szru.gov.ua

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