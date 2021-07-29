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28.07.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

28.07.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ЄС

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес заявила, що до кінця літа ЄС вакцинує не менше 70% населення. На сьогодні 70% дорослого населення отримали першу дозу вакцини, а 57% повністю вакциновані.

Королівство Швеція

За даними органу охорони здоров’я, близько 75% усього дорослого населення Швеції вже отримали першу дозу вакцини проти Covid-19, понад 47% отримали другу дозу.

Грузія

За інформацією керівника Національного центру контролю захворювань Амірана Гамкрелідзе, в Грузії підтверджено два випадки зараження вірусом «дельта +». 40-50% підтверджених випадків коронавірусу припадають на штам «дельта», який поступово витісняє британський штам. Протягом останнього тижня кількість інфікованих в Грузії збільшилося і епідемічна ситуація значно погіршилася.

Республіка Індія

На сьогодні дві дози вакцини отримало лише 94 млн людей, що в середньому становить 10 % дорослого населення країни.

КНР

Влада східної провінції Цзянсу повідомляє про зростання частки безсимптомних випадків локальної передачі COVID-19 в адміністративному центрі та прилеглих до нього містах.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: пандемия

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