294 цивільних загинули у Харкові, серед них – 15 дітей: дані Нацполіції

29 доба протистояння: ворог не зупиняється та продовжує обстрілювати Харків та райони передмістя.

Люди майже цілодобово не виходять з укриттів: палають житлові будинки, школи, лікарні, комунальні та торговельні об’єкти.

З початку російського вторгнення на Харківщині в результаті атак окупантів загинули 294 цивільні особи, серед яких 15 дітей, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Працівники поліції усіх підрозділів надають суттєву гуманітарну допомогу громадянам, забезпечують їх усім необхідним для нормальної життєдіяльності, стоять на сторожі їх законних інтересів, відпрацьовують інформацію про підозрілих осіб, оперативно реагують на повідомлення громадян про злочини та правопорушення.

Особлива увага спрямована на викриття мародерів, крадіїв, шахраїв та інших порушників закону.

Харківські слідчі ретельно документують наслідки, завдані злочинними діями російської армії.

Агентство Телевидения Новости