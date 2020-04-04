3 квітня стартував спільний проект Мінсоцполітики та корпорації «АТБ» із забезпечення соціально незахищених людей продуктам харчування

З 3 квітня 2020 року Міністерство соціальної політики та корпорація «АТБ» запустили спільний благодійний проект адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення у вигляді продуктових наборів і товарів повсякденного споживання. Для реалізації цього проекту компанія виділила 100 млн грн.

Згідно сформованим спискам представниками соціальних служб і департаментів обласних та Київської міської державних адміністрацій, продуктові набори у кількості 572 571 шт. будуть передані представниками соціальних установ малозабезпеченим сім’ям, одиноким людям похилого віку та іншим соціально незахищеним верствам населення, що мешкають у 191 містах та селищах 24 областей України. До складу продуктового набору входять продукти і товари першої необхідності: крупи, макарони, цукор, сіль, рослинне масло, лимони, печиво, чай та інше.

«В умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції надзвичайно важливим є те, що влада та бізнес об’єднують свої зусилля у підтримці вразливих категорій населення», - наголосила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, закликавши інших соціально відповідальних представників бізнесу допомогти людям, які за нинішніх обставин найбільше потребують підтримки.

Голова Ради директорів корпорації «АТБ» Борис Марков зазначив, що «в умовах поширення коронавірусної інфекції СOVID-19 та оголошення загальнонаціонального карантину одне з пріоритетних завдань корпорації "АТБ", як соціально-відповідального бізнесу, є реалізація благодійних програм і проектів, націлених на всебічну підтримку та допомогу різноманітним верствам населення».

Благодійний проект адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення буде тривати у період з 3 по 23 квітня.

Источник: msp.gov.ua

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