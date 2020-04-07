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30 квітня в антикорупційних органах стартує пілот системи електронного кримінального провадження eCase

30 квітня в антикорупційних органах стартує пілот системи електронного кримінального провадження eCase

30 квітня 2020 року відбудеться запуск пілотного проєкту системи електронного кримінального провадження eCase. Першими її у дії перевірять антикорупційні органи – Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд України. Пілот передбачає інтеграцію eCase з Єдиним реєстром досудових розслідувань та системами судових органів.

Система eCase була представлена у режимі відео-конференції членам Комітету з питань правоохоронної діяльності ВРУ та представникам Офісу Президента України.

За словами заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, проєкт, який розпочався ще в 2014 році за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI), є важливим елементом розвитку та реформування органів прокуратури і сфери кримінальної юстиції.

«Країни ЄС, США і ряд країн з пострадянського простору вже давно і успішно запроваджують сучасні електронні системи у багатьох напрямах – від публічних фінансів до сфери обслуговування. IT-технології є незамінним інструментом і для правової системи: обмін процесуальними документами, даними, керування матеріалами проваджень між прокуратурою, слідством і судами значно прискорює, спрощує та здешевлює процеси, підвищує ефективність, знижує корупційні ризики», - зазначив Гюндуз Мамедов.

Повна автоматизація нині «паперових» дій дає переваги для всіх учасників кримінального процесу. Прокуратура контролюватиме хід розслідування та здійснюватиме процесуальне керівництво в режимі on-line. Слідство оперативно отримуватиме та матиме можливість аналізувати всі необхідні дані, адже система оновлює всю інформацію на кожному етапі, планує time-management та календар завдань. Свідки, підозрювані та їх представники також отримуватимуть необхідні документи в електронному форматі. Судді ж – матимуть можливість доступу до системи навіть в умовах судового засідання для додаткового дослідження доказів та ключових позицій у провадженні.

За словами Гюндуза Мамедова, Офіс Генерального прокурора вже підготував відповідні зміни до законодавства, прийняття яких може стати одним з перших вагомих кроків на шляху до діджиталізації країни в цілому, і кримінального процесу, зокрема.

Источник: gp.gov.ua

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