30 серпня 1991 року ВР України заборонила КПУ

30 серпня 1991 року на підставі висновків Тимчасової комісії, що встановила факти сприяння керівництва КПУ змовникам з Державного комітету з надзвичайного стану, президія ВР України заборонила діяльність КПУ. Власність і майно КПУ та КПРС на території України перейшло на баланс Верховної та місцевих рад народних депутатів.

Після провалу спроби державного перевороту 19-21 серпня 1991 року СРСР прокотилася хвиля стихійного засудження КПРС та масового виходу з її лав. Прагнучи відмежуватися від дій дискредитованого ЦК КПРС, 22 серпня політбюро ЦК КПУ засудило «авантюрну спробу антидержавного перевороту, вчинену групою, яка стала на шлях грубого порушення Конституції СРСР, нехтування законами СРСР, створення антиконституційних органів влади». 23 серпня голова Львівської облради В'ячеслав Чорновіл видав розпорядження про припинення діяльності КПУ на території області.

26 серпня 1991 року президія ВР УРСР утворила Тимчасову комісію президії ВР України для перевірки діяльності посадових осіб, органів влади, управлінь, об'єднань і організацій у зв'язку з державним переворотом 19-21 серпня 1991 року. Того ж дня президія ВР України тимчасово припинила діяльність КПУ до з'ясування усіх обставин, пов'язаних з її діяльністю під час державного перевороту.

На своєму вечірньому засіданні 30 серпня президія ВР розглянула звіт комісії, який засвідчив сприяння окремих комуністів змовникам з ДКНС. «У зв'язку з введенням у країні надзвичайного стану» секретаріат ЦК КПУ називав «найважливішим завданням партійних комітетів сприяння Державному комітету з надзвичайного стану в СРСР», орієнтував на забезпечення порядку і дисципліни, стабільності, присікання екстремістських дій, недопущення друку в ЗМІ матеріалів, що могли б дестабілізувати обстановку. «Уживані керівництвом країни зі стабілізації обстановки і виходу з кризи заходи відповідають настрою переважної більшості трудящих і співзвучні принциповій позиції КПУ», — йшлося у шифротелеграмі. Попри те, що 20 серпня вона була відкликана, а 22 — знищена, її зміст став відомим завдяки рішучим діям В'ячеслава Чорновола у Львові.

Спираючись на висновки комісії про те, що керівництво КПУ «своїми діями підтримало державний переворот і тим самим сприяло його здійсненню на території України», 30 серпня 1991 року президія ВР України ухвалила указ про заборону діяльності КПУ. Майно відповідних партійних комітетів мали взяти на свій баланс ВР Кримської АРСР та місцеві ради народних депутатів.

Правовою підставою для заборони стала частина друга статті 7 Конституції УРСР, що забороняла створення і діяльність партій, націлених на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом.

14 травня 1993 року президія ВР України своєю постановою підтвердила чинність указів від 26 і 30 серпня 1991 року, одночасно зазначивши, що «громадяни України, які поділяють комуністичні ідеї, можуть утворювати партійні організації відповідно до діючого законодавства України». Це стало правовою підставою для створення нової КПУ, яка її засновниками позиціонувалась не як правонаступниця КПУ у складі КПРС, а жодним чином з нею не пов'язаним об'єднанням громадян з ідентичною назвою, зареєстрованим Міністерством юстиції УРСР ще 22 липня 1991 року.

Вже за місяць нова КПУ провела у Донецьку свій перший з'їзд і у подальшому брала активну участь в політичному житті країни. Вона домоглась розгляду конституційності указів «Про тимчасове припинення діяльності КПУ» і «Про заборону діяльності КПУ» Конституційним судом України, який у своєму рішенні 27 грудня 2001 року констатував, що, приймаючи їх, президія ВР України перевищила межі своїх повноважень «щодо Компартії України, зареєстрованої 22 липня 1991 року» та скасував обидва укази.

Діяльність нової КПУ була заборонена 23 липня 2015 року наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4595

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