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30.07.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

30.07.2021 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

ВООЗ

Директор регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Східного Середземномор'я Ахмед аль-Мандхарі заявив, що штам "дельта" зафіксований вже у 15 з 22 країн регіону – від Марокко до Пакистану.

ЄС

Європейський центр профілактики та контролю захворювань COVID-19 вніс до темно-червоної зони острови Греції в Егейському морі після зростання кількості інфікувань.

Федеративна Республіка Німеччина

Враховуючи те, що інцидентність COVID-19 у Німеччині зростає вже третій тиждень поспіль, а кількість випадків тяжкого перебігу хвороби зі шпиталізацією – другий тиждень поспіль, керівник профільного Науково-дослідного інституту ім. Р. Коха Л. Вілер охарактеризував ситуацію в країні як початок четвертої хвилі епідемії.

28 липня поліція Берліну здійснила обшуки у 150 центрах тестування на COVID-19, внаслідок оголошено підозри у шахрайстві понад 50 особам. Антиген-тести для мешканців країни є безкоштовними, а за кожен такий тест держава сплачує центрам 12,5 євро (до липня – 18 євро). Усього у Берліні наразі близько 1500 тестувальних центрів, яким з березня по травень 2021 року було перераховано близько 100 млн євро.

Республіка Ірак

Ірак дозволив використання вакцин Pfizer, AstraZeneca та Sinopharm, і майже 1,5 млн людей отримали вакцини від коронавірусу в країні.

Ісламська Республіка Іран

В країні вакциновано понад 9,1 млн мешканців, з яких 2,6 млн отримали другу дозу вакцини.

КНР

Влада міста Пекіна повідомляє про виявлення локального зараження COVID-19, що є першим випадком за останні декілька місяців. Попереднє розслідування інциденту свідчить про можливе завезення інфекції з популярного туристичного міста в центральній частині країни.

Австралійський Союз

Міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант заявив, що служби охорони здоров'я Австралії побили новий рекорд, зробивши понад 201 400 щеплень від COVID-19 за 24 години. 18 % населення країни старше 15 років вже повністю щеплені.

Источник: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: пандемия

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