31.01.2022 Огляд заходів іноземних держав щодо протидії поширенню COVID-19 у світі

Королівство Іспанія

Для в'їзду в Іспанію вакцинованим особам, у яких від останньої дози минуло більше 270 днів, з 1 лютого необхідно мати в сертифікаті інформацію про наявність «бустерної» дози.

Італійська Республіка

Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд у країну для українців до 15 березня. Заборона стосується і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19.

Федеративна Республіка Німеччини

З неділі, 30 січня, Україна оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом. Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомляє: люди, які в'їжджають на територію ФРН з України, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватися на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років мають перебувати на карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб із будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Окрім України, з 30 січня до списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія. Такі обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Чеська Республіка

Міністр охорони здоров'я Чехії В. Валек 29.01.22 року оголосив, що його відомство планує пом'якшити так званий «локдаун для не вакцинованих» громадян. 2 лютого він запропонує уряду дозволити нещепленим жителям відвідувати ресторани, що відкриються «найближчим часом», але тільки після спаду хвилі епідемії штаму «Омікрон».

Держава Ізраїль

Влада Ізраїлю вбачає тенденцію до стабілізації ситуації із захворюваністю на штам коронавірусу «Омікрон», – заявив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет. «Ми спостерігаємо початок тенденції стабілізації хвилі «Омікрону». Я обережно підбираю слова, щоб не створювати враження, ніби все вже закінчено, тому що святкування кінця «Омікрону» поки що недоречне. Ми маємо справу з серйозним навантаженням на лікарні, де все ще перебуває велика кількість інфікованих». Беннет зазначив, що згідно з новим урядовим планом протидії захворюваності у школах, діти проходять домашнє тестування перед заняттями двічі на тиждень, що дає змогу уникнути поширення інфекції.

Ісламська Республіка Іран

Одна з 31 провінції Ірану перебуває у «червоній» зоні, 11 – у «помаранчевій», 17 – у «жовтій» зоні, 2 – в «синій». Як зазначили представники міністерства охорони здоров’я, в країні розпочалось вакцинування третьою дозою представників дипломатичного корпусу.

Королівство Саудівська Аравія

Повна вакцинація стане обов'язковою умовою для використання будь-якого громадського транспорту й таксі в Саудівській Аравії. «З 1 лютого 2022 року вакцинація бустерною дозою та офіційний «імунний статус» у спеціальному додатку є обов'язковою умовою для користування наземним, морським, залізничним транспортом. Виняток робиться тільки для тих, хто звільнений від вакцинації, що відображено в додатку», – повідомило Головне управління транспорту королівства.

Це рішення стосується поїздів, таксі, оренди машин через будь-які додатки для пасажирських перевезень, внутрішні та міжміські автобуси, а також пороми. Крім того, невакцинованим або не повністю вакцинованим людям заборонено також вхід до штаб-квартири відомства, будинки транспортних компаній і служб, пункти прокату авто, офіси перевізників.

Правило допуску на рейси авіатранспорту тільки вакцинованих пасажирів діє в Саудівській Аравії ще з 1 вересня 2021 року.

Алжирська Народна Демократична Республіка

За повідомленням генерального директора Алжирського Інституту Пастера Ф. Дерарра, на тлі поширення четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Алжирі, ускладненої поширенням штаму «Омікрон», у країні вперше офіційно виявлену нову мутацію омікронного варіанту під назвою «Вa.2». Штами були виявлені у столиці країни, а також у регіонах Константин та Оран. Варіант «Вa.2» є особливо небезпечним для дітей і невакцинованих осіб.

Міністерством охорони здоров’я Алжиру було скорочено термін карантину в разі виявлення в особи захворювання на коронавірус. Зокрема, відповідно до нового терапевтичного протоколу, термін ізоляції пацієнтів, у яких підтверджено позитивний результат Covid-19, скорочується з 14 до 5 днів (у разі безсимптомних випадків) та до семи днів за наявності симптомів і для пацієнтів із тяжкими та/або госпіталізованими формами. МОЗ АНДР наголошує, що після проходження відповідного курсу лікування, пацієнт, який перехворів на Covid-19, має отримати дозвіл від медичного працівника на повернення до робочого місця, та протягом трьох днів в обов’язковому порядку користуватися захисною маскою типу ffp2.

Азербайджанська Республіка

Міноборони Азербайджану запроваджує тимчасову заборону на відвідування військовослужбовців родичами й близькими через різке зростання захворюваності на COVID.

Малайзія

На фоні поширення штаму «Омікрон» та збільшення кількості інфікувань МОЗ Малайзії відзначило зростання рівня контагіозності вірусу Covid-19 (R-naught), що в середньому по країні становить 1,13 (станом на 20 січня було 1,0).

Республіка Філіппіни

З 16 лютого Філіппіни відкривають кордони для повністю вакцинованих мандрівників, проте скорочують терміни дії ПЛР-тестування з 72 до 48 годин.

Источник: szru.gov.ua

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