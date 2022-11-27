36% державного бюджету РФ наступного року потрапить у загребущі лапи силовиків

Це тільки офіційно, реально - значно більше. Війна стає головним бізнесом путінської челяді

✔️ Наступного року оленярі шойгу, бортнікови, патрушеви та прігожини, прикриваючись війною, виставили державі чек в понад $150 млрд.

● Це хороший бізнес, і добра нагода продовжувати війну. На тлі різкого санкційного скорочення нафтогазових доходів, так звана «СВО» та мілітарний бюджет стають головною годівничкою для всіх ненажерливих поборників фюрера. Тому Прігожин і Кадиров і залізли у Міноборони.

● Де-юре, зростання бюджету відбулося через чисельне збільшення армії. ЧМОбіки, виявляється, хочуть їсти, автомат без іржі та навіть бронежилет.

● Цей грабунок Росії найближчим оточенням Путіна відбуватиметься за рахунок скорочення видатків на розвиток економіки: фармацевтики, енергетики, транспорту. Путін офіційно поставив хрест на більшості статей розвитку, щоб задовольнити апетити силовиків та різного штибу прилипал-корупціонерів.

● Федеральний бюджет-2023 з точки зору доходів виглядає занадто оптимістичним, - через очікуване скорочення експортної виручки. Це означає подальше скорочення соціальних програм.

✔️ Так, останні 10 років на мілітарну і репресивну машину режим виділяв близько 30% бюджету. Зараз 36%. У грошовому вимірі різниця між 2021 і 2023 роком складе близько $66 млрд.

✔️ Це не весь бюджет війни.

● Тіньова закупівля озброєнь в Ірану, комплектуючих у Китаю, Казахстану і т.д. здійснюється або під виглядом комерційної торгівлі, а то й взагалі за готівку. За час війни, «бойові оленярі» Путіна використали значну частину крилатих та балістичних ракет, танків, літаків і т.д. На відновлення РФ в сучасних умовах треба витратити від $50 до $100 млрд. Мої «джерела в погонах» вважають, що більшості цих сум немає в офіційному чекові силовиків.

А поки хунта дерибанить $150 млрд на рік,справжня «велична» Росія Путіна виглядає отак: на фото Хабаровськ, Махачкала, Улан-Уде, Мурманськ, Нижній Новгород.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/481

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