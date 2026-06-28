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36,4% поляків вважають, що рішення Варшави позбавити Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені

36,4% поляків вважають, що рішення Варшави позбавити Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені

Про це йдеться в опитуванні SW Research для Onet.

Ще 31,6% думають, що це рішення, навпаки, послабить позиції Польщі. Водночас 32% поляків не мають про це визначеної думки.

Дослідження проводили 24 червня методом інтернет-опитування — опитали 810 людей, старших за 18 років.

▪️19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найважливішої польської держнагороди, бо той присвоїв підрозділу ССО ім'я «Героїв УПА». Після цього від польських нагород відмовилися президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Джерело: https://t.me/babel/85715

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