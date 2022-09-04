4 вересня 1991 року над Верховною Радою України було піднято синьо-жовтий прапор

Лише на десятий день після проголошення незалежності України над куполом Верховної Ради підняли синьо-жовтий стяг.

Відповідну постанову депутати ухвалили лише з третьої спроби після погрози Леоніда Кравчука подати у відставку. Проте згодом маніфестанти ледь не штурмували будівлю парламенту, коли поруч із синьо-жовтим побачили прапор УРСР.

Тисячі українців з вигуками "Ганьба!" прорвали кордон міліції. Ще мить і натовп опинився б усередині.

У вікні другого поверху з’явився народний депутат Дмитро Павличко, який жестами пояснював, що червоно-синій прапор спустять.

Через два тижні Президія Верховної Ради надала синьо-жовтому стягу статус офіційного, а через декілька місяців парламентарі прийняли постанову про державний прапор.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/77506

Новости портала «Весь Харьков»