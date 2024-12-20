400 мільйонів людей у світі залежать від українського продовольства – Коваль

Близько 60% експортної виручки країни забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство підтримує 400 мільйонів людей у світі.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Укрінформ.

"Такої кількості допомоги, як дав агросектор нашим захисникам, не дав ні один сектор. Я нагадаю, що 5 мільйонів робочих місць створено в агросекторі, а 20% валового внутрішнього продукту аграрії продукують разом з агропереробниками", - зазначив Коваль.

Він зауважив, що наразі 400 млн громадян світу залежать від українського продовольства.

Фермери Харківщини, Миколаївщини та інших областей, які часто потерпають від обстрілів ворога, вже зараз не лише вирощують тонни врожаю, а й дбають про міжнародну продовольчу безпеку.

Нагадаємо:

За підсумками 2024 року очікується експорт цукру з України понад 700 тис тонн, що стане найбільшим показником, починаючи з 2000 року.

Джерело: epravda.com.ua

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