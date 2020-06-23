5 практичних кроків влади, які змінять корпуправління укроборонпрому вже сьогодні – Роман Бондар

Роман Бондар, керівник Офісу трансформацій та заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" розповів про 5 практичних кроків для влади, які покращать корпоративне управління державним Концерном уже сьогодні.

Про це він написав у колонці для видання Ліга.

Зокрема, йдеться про: розділення функції держави як власника від функції регулятора і політикотворця; прийняття політики власності та посилення незалежної Наглядової Ради, впровадження системи контролю і стримування та створення справедливої та ринкової системи винагороди.

Ці кроки можливо реалізувати, ухваливши нове законодавство, вважає Бондар.

"За століття існування людство не вигадало нічого кращого для досягнення цієї мети, ніж інститут корпоративного управління. Ніщо не зупиняє корупцію і конфлікт інтересів краще, ніж прозорість, підзвітність та контроль. Ці принципи корпоративного управління розкладаються на дуже предметні кроки:

● Впровадження наглядових рад, з незалежними директорами, які мають усі повноваження для здійснення контролю над діями менеджменту

● Розгортання практик стримування неправильної поведінки у вигляді комплаєнс функції, ризик менеджменту та внутрішнього аудиту

● Чітка артикуляція цілей володіння та стратегії розвитку державного бізнесу

● Прозорість актуального стану речей і довгострокових планів, зафіксована в річних звітах

● Регулярна звітність, яку перевіряє незалежний зовнішній аудит

● Підзвітність суспільству в особі парламентського контролю та громадянського суспільства виражена в регулярних зустрічах та звітних зборах.

Усе перераховане діє як каталізатор для того, щоб менеджмент держкомпанії реалізував волю держави, як акціонера, прозоро і чесно. З ясністю очікувань і повною відповідальністю за прийняті рішення", – пише Роман у своїй колонці.

Він відзначає, що розвинені країни в особі Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) створили стійкий еталон практик, що перешкоджають неефективності управління державною власністю – документ "Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління на державних підприємствах". "Це – добірка практичних рекомендацій, що регулює кращі практики підзвітності та контролю. У разі впровадження вони створюють умови для позбавлення від патогену корупції і підвищують ефективність управління, яка виражається в якісному виконанні соціальної функції, зростанні надходжень від податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, сталому розвитку стратегічних активів, які перебувають під керуванням держави".

Источник: ukroboronprom.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»