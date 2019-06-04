5 видів санкцій: у США підготували законопроект щодо протидії будівництву Nord Stream 2

Конгресмени пропонують застосувати комплекс обмежень проти фізичних і юридичних осіб, які співпрацюють із Росією в прокладанні морських трубопроводів

В офіційній базі Конгресу США був зареєстрований проект закону щодо протидії будівництва "Північного потоку-2". Автори пропонують назвати документ "На захист енергетичної безпеки Європи", вказуючи на "особливі відносини між ЄС і США та їхню найважливішу роль для забезпечення національної безпеки Сполучених Штатів". Про це повідомляє finance.ua.

Конгресмени пропонують застосувати комплекс заборонних заходів і санкцій, що стосуються фізичних і юридичних осіб, які співпрацюють із Росією в прокладанні морських трубопроводів.

Якщо законопроект буде ухвалений, то протягом 60 днів після дати набрання ним чинності держсекретар США має надати відповідним комітетам Конгресу перелік суден, які брали участь у прокладанні російських експортних трубопроводів на глибину понад 100 футів (~30 м), а також іноземних осіб, які продали або орендували обладнання для цього судна.

Зазначається, що президент США, відповідно до опублікованого проекту закону, може запровадити п'ять або більше санкційних дій проти компаній, що працюють із цими суднами. У документі вказані такі види обмежень:

• відмова у видачі експортних ліцензій регулюючими органами США;

• заборона отримання позик на загальну суму понад $10 млн протягом 12 місяців;

• заборона на роботу з держборгом США або федеральними коштами;

• заборона на в'їзд до США;

• замороження активів (що перебувають у юрисдикції США) будь-яких осіб, причетних до продажу, оренди або надання зазначених суден.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що санкції проти Росії за застосування хімічної зброї у Солсбері були потужним сигналом, а "Північний потік-2" має бути зупинений, тому що Британія та США мають бути єдиними і непохитними у відповідях на сучасні виклики з боку Китаю, Росії та Ірану.

Источник: 5.ua

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