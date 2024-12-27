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500 тонн борошна від України отримає Сирія в межах гуманітарної програми
Україна відправила в Сирію 500 тонн українського пшеничного борошна в межах програми «Зерно з України».
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в соцмережі X пише УНІАН.
«500 тонн українського пшеничного борошна вже на шляху до Сирії в межах нашої гуманітарної програми «Зерно з України» у співпраці з ВПП», – написав він.
Заплановано, що протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей, або 167 000 людей. Кожен пакунок може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.