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54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП

54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП

«78% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність УПЦ МП. Зокрема, серед них 54% вважають, що ця Церква має бути повністю забороненою в Україні», - йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-27 грудня.

Ще 24% виступають за дещо "м’якший" підхід, який не вводить повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду.

Лише 12% респондентів вважають, що нічого не варто робити і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/94041

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