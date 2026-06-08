5G по-російськи: частоти дивні, обладнання немає, смартфони не підходять

росія урочисто оголосила, що вже цього літа може запустити перші загальнодоступні мережі 5G. Щоправда, є один нюанс: США та Китай користуються цією технологією ще з 2019 року. Тобто поки провідні держави світу сім років розвивали 5G та готувалися до наступних етапів цифрової еволюції, росія лише дійшла до стадії «можливо, скоро запустимо».

Ще цікавіше, що запускати мережу доведеться не на стандартному для більшості країн діапазоні 3,4–3,8 ГГц, а на екзотичних частотах 4,63–4,99 ГГц. Причина проста: «золотий» спектр традиційно окупували силові структури рф, які поступатися їм не збираються. Як завжди, у пріоритеті не розвиток технологій, а інтереси силовиків.

Але навіть отримати частоти – це лише початок пригод. У російських операторів немає достатньо обладнання для роботи в новому діапазоні, а влада вимагає використовувати переважно вітчизняні рішення. Проблема лише в тому, що цих рішень банально не вистачає.

Окремий сюрприз чекає на росіян зі смартфонами. Багато пристроїв не підтримують частоти, на яких планують запускати російський 5G. Тож для доступу до «технології майбутнього» багатьом доведеться купувати новий телефон. Звісно, якщо після чергового стрибка цін і падіння доходів на це знайдуться кошти в простих росіян.

У підсумку до кінця 2026 року 5G може з’явитися лише в чотирьох містах-мільйонниках. Решта країни продовжить користуватися мережами четвертого покоління, поки пропаганда розповідатиме про черговий «технологічний прорив».

Висновок простий: коли весь світ уже давно їздить автобаном 5G, росія все ще намагається завести двигун, шукає запчастини та переконує всіх навколо, що саме так і виглядає шлях до технологічного лідерства.

Джерело: szru.gov.ua

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