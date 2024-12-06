6 грудня 1919 року розпочався легендарний Перший зимовий похід Дієвої армії УНР

Перший зимовий похід — похід Армії Української Народної Республіки під проводом Михайла Омеляновича-Павленка, тилами окупаційних Червоної та Добровольчої білої армій Денікіна (6 грудня 1919 — 6 травня 1920 рр.)

Головним завданням Зимового походу було збереження присутності української армії на українській території, у ворожому запіллі, шляхом партизанських дій.

За весь рейд запіллям ворога пройдено 2500 кілометрів, проведено понад 50 успішних боїв.

Маршрут Першого Зимового походу пролягав територіями нинішніх Житомирської (Романівський, Любарський, Чуднівський р-ни), Київської (Тетіївський р-н), Черкаської (майже всі райони), Кіровоградської (майже всі райони), Миколаївської (Врадіївський, Доманівський, Вознесенський, Єланецький, Новобугський, Казанський р-ни), Одеської (Миколаївський, Любашівський, Ананіївський, Балтський р-ни), Вінницької (в 1919 — Хмільницький, Калинівський, Козятинський, Липовецький, Погребищенський, Оратівський, закінчення походу — Чечельницький, Бершадський, Тростянецький, Крижопільський, Томашпільський, Ямпільський, Тульчинський, Піщанський р-ни).

Основні битви були під Липовцями, Жашковом, Уманню, Каневом, Черкасами, Смілою, Золотоношею, Ольвіополем, Голованівськом, Гайсином, Вознесенськом, Ананьївом і Балтою.

За оцінками воєнних істориків перший Зимовий похід Армії УНР є найгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду Української революції (1917—1921 рр.), під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами. Досягнута головна мета — збережена армія УНР. Зимовий похід був зразком партизанської війни.

Усі учасники Зимового походу, що повернулися, були нагороджені орденом Залізного Хреста, який у системі відзначень українського війська посідав перше місце».

23 серпня 2019 року 28-ма окрема механізована бригада ЗСУ отримала почесну назву: «28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу».

День Збройних сил України 6 грудня - символічно збігається з початком Першого Зимового Походу армії УНР. Версія що саме тому 6 грудня визначили Днем ЗСУ, є ймовірною, але не підтвердженою.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10067

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