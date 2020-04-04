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6 квітня відбудеться презентація освітнього серіалу «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту»

6 квітня відбудеться презентація освітнього серіалу «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту»

6 квітня 2020 року об 11:00 Міністерство цифрової трансформації України разом із Фондом Ріната Ахметова та футбольним клубом «Шахтар» презентують освітній серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту».

Мета освітнього серіалу — мотивувати школярів, ізольованих від однолітків через карантин, до індивідуальних занять спортом і здорового способу життя.

Освітній серіал складається з 12 уроків фізкультури, вчителями на яких будуть зірки футболу. Уроки проводять гравці футбольного клубу «Шахтар» — капітан команди Андрій Пятов і захисник Сергій Кривцов. Також у серіалі взяли участь зірки гумористичного проєкту Мамахохотала-шоу Олег Маслюк і Євген Янович.

Теми уроків фізкультури охоплюють секрети розминки та головні правила присідання, головні правила бігу та прижків, йогу, кіберспорт, як набивати мяч, цифрові спортивні лайфхаки та челенджі.

Освітній серіал буде доступний на платформі Дія.Цифрова освіта https://osvita.diia.gov.ua, на YouTube-каналі та сторінках Фонда Ріната Ахметова і ФК «Шахтар» в соцмережах. Також освітній проєкт буде доступний у форматі Instagram-серіалу.

Участь у презентації освітнього серіалу візьмуть:

• Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції

• Наталя Ємченко, член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова

Трансляція презентації розпочнеться 6 квітня об 11:00 на Youtube-сторінці Кабміну за посиланням.

Журналісти можуть взяти участь у презентації в онлайн-форматі. Для цього необхідно зареєструватися й поставити запитання за посиланням. Відповіді будуть надані учасниками презентації під час прямої трансляції.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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