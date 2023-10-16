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6 неприємних тез до 600 днів повномасштабного вторгнення

6 неприємних тез до 600 днів повномасштабного вторгнення

1. Досі не всі усвідомлюють, що цей епізод екзистенційної війни почався не 24 лютого 2022, а 20 лютого 2014
2. Перемога – не даність і час не грає на нашу користь: кожен день коштує нам безповоротних втрат
3. Слід забути позитивні прогнози щодо швидкого завершення війни і перебудовувати економіку на військовий лад. Ворог цим уже займається
4. Ні ми, ні світ не маємо чіткого розуміння, як виглядатиме перемога України
5. Якщо до кінця 2024 не завершимо війну, є високий ризик, що вона буде затяжною
6. Плани відновлення не мають жодного сенсу, бо немає розуміння тривалості війни та умов, на яких вона завершиться

Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.stetsyk

Новости портала «Весь Харьков»

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