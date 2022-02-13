Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:07
Просмотров: 133

60% європейців готові захищати Україну від російської агресії

60% європейців готові захищати Україну від російської агресії

НАТО та ЄС мають стати на захист України, якщо Росія вторгнеться – так вважають понад 60% європейців.

Опитування провела Європейська рада з міжнародної політики (ECFR) у Польщі, Румунії, Франції, Німеччині, Італії, Фінляндії та Швеції.

Більшість європейців сприймають можливе вторгнення Росії як атаку не лише на сусідню країну, а й на саму європейську безпеку. І ця одностайна позиція неабияк здивує Володимира Путіна, переконані автори опитування.

«Стверджується, що країни ЄС розрізнені, слабкі й не беруть участі в питаннях України, але європейські громадяни дотримуються спільної думки. Вони вважають, що Путін може вдатися до військових дій, і що Європа спільно з партнерами з НАТО повинна допомогти Україні», – розповідають в ECFR і називають це геополітичним пробудженням Європи.

Источник: spravdi.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збройні сили підготували близько 25 гелікоптерів для ведення бойових дій вночі
Сегодня 10:53    135
Держдеп США наказав виїздити з Києва другорядним дипломатам посольства
Сегодня 10:03    146
Силы территориальной обороны могут насчитывать до двух миллионов человек: заявление Залужного
Сегодня 09:14    167
Данілов заявив, що є план на випадок припинення постачання палива з Білорусі
Сегодня 08:20    166
«Харьков будет защищен. сил и средств более чем достаточно», – секретарь СНБО
Сегодня 07:58    210
Рубль рухнул на новостях о массовой эвакуации из Украины
Сегодня 07:48    399
Росія може почати вторгнення в Україну будь-якої миті - США
Сегодня 07:37    194
Протест проти війни на Олімпіаді: МОК відповів, чи покарає українця
Сегодня 07:16    256
Росія проводить кілька військових навчань одночасно
Сегодня 07:05    198
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 лютого 2022 року
Сегодня 06:43    153
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 