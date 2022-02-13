60% європейців готові захищати Україну від російської агресії

НАТО та ЄС мають стати на захист України, якщо Росія вторгнеться – так вважають понад 60% європейців.

Опитування провела Європейська рада з міжнародної політики (ECFR) у Польщі, Румунії, Франції, Німеччині, Італії, Фінляндії та Швеції.

Більшість європейців сприймають можливе вторгнення Росії як атаку не лише на сусідню країну, а й на саму європейську безпеку. І ця одностайна позиція неабияк здивує Володимира Путіна, переконані автори опитування.

«Стверджується, що країни ЄС розрізнені, слабкі й не беруть участі в питаннях України, але європейські громадяни дотримуються спільної думки. Вони вважають, що Путін може вдатися до військових дій, і що Європа спільно з партнерами з НАТО повинна допомогти Україні», – розповідають в ECFR і називають це геополітичним пробудженням Європи.

Источник: spravdi.gov.ua

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