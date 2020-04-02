Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:30
Просмотров: 38

60% українців мають заощаджень лише на місяць

60% українців мають заощаджень лише на місяць

Більше половини громадян України майже не мають заощаджень і без роботи їхніх коштів вистачить менше, ніж на місяць життя.

Джерело: опитування групи "Рейтинг", проведене з 25 до 30 березня

Деталі: Майже 60% опитаних зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, ніж на місяць.

16% респондентів зазначили, що їм вистачить збережень на термін до 2-ох місяців.

7% матиме, на що жити, до 3-ох місяців, 6% - до півроку, 3% – до року і більше.

60% українців мають заощаджень лише на місяць

При цьому дві третини опитаних зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% продовжують працювати у "звичному режимі" й після запровадження обмежень, 29% – працюють дистанційно, 32% – перебувають у відпустці за власним бажанням, а 4% – втратили роботу.

60% українців мають заощаджень лише на місяць

При цьому майже 80% респондентів переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза.

Більше двох третин схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають через те, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають).

Ще 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, тоді як три чверті не хвилюються через це.

Довідково: Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування двома хвилями (I хвиля: 25-27 березня – 1000 респондентів, ІІ хвиля: 28-30 березня – 1000 респондентів), опитавши по тисячі осіб віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Це були телефонні інтерв'ю (метод CATI – computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності – до 4%.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Олена Рощенко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Українські медики, які працюють з хворими на коронавірус, отримають надбавку в 300%
Сегодня 12:25    67
Морські прикордонники запобігли нанесенню шкоди державі на понад 80 тисяч гривень
Сегодня 12:12    72
В Украине появится медаль за борьбу с пандемией коронавируса
Сегодня 11:37    91
Для забезпечення додаткового фінансування відновлення українських доріг Урядом затверджено умови залучення коштів Укравтодором, - Владислав Криклій
Сегодня 11:25    63
Німеччина виділить Україні 150 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом
Сегодня 10:32    81
Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 квітня
Сегодня 10:01    104
Яких засобів захисту не вистачає українцям. Опитування
Сегодня 09:50    132
Цех з вирощування марихуани виявили прикордонники на Київщині
Сегодня 09:40    97
В Україні успішно проведено випробування ракети «Вільха-М» з дальністю ураження 120 км
Сегодня 09:30    105
Запорожский автозавод начнет выпускать защитные маски
Сегодня 08:55    111
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 