63% українців вважають себе щасливими – опитування

В Україні 63% людей вважають себе щасливими або скоріше щасливими, свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у травні й оприлюдненого 25 липня.

16% почувалися частково щасливими, частково ні, і 17% – нещасливими або радше нещасливими.

Як заявляють автори дослідження, порівняно з минулим роком частка щасливих збільшилася на 10 відсоткових пунктів: із 53% в травні 2017 року до 63% у травні 2018 року. Однією з причин цього вважають деяке покращення матеріального становища населення: протягом року за самооцінкою частка небідних зросла із 30% до 37%.

Згідно з опитуванням, молоді люди загалом щасливіші, аніж старші, і з віком рівень щастя знижується майже лінійно. Також чим вищий рівень добробуту, тим більше людей почуваються щасливими. Стан здоров’я також є дуже важливою умовою для відчуття щастя.

За місцем проживання, йдеться в дослідженні, дещо більш щасливими себе почувають мешканці західних областей.

Опитування було проведене від 18 по 30 травня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю (CAPI– опитування за допомогою комп’ютера, без паперових анкет) опитано 2025 респондентів, що живуть у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Соціологи допускають, що зміна технології опитування (попередні омнібусні дослідження, в яких були запитання про щастя, отримані за допомогою паперових анкет) могла вплинути на результати, але наразі точно не знають, чи був такий вплив суттєвим.

Источник: radiosvoboda.org

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