63% українських лікарень мають якісний інтернет

Продовжуємо інформувати щодо підключення соціальних об’єктів до високошвидкісного інтернету. На черзі – лікарні.

За даними дослідження Мінцифри, до інтернету підключені 1 304 лікарні з-поміж 1 756 – це 74,26 %.

До оптичних технологій підключені 1 111 лікарень серед усіх. Тобто 37% лікарень не мають якісного інтернету, і це означає, що в таких закладах є суттєві обмеження у розвитку телемедицини та впровадження новітніх практик. До того ж, пацієнти, що проходять лікування у стаціонарі, та решта відвідувачів не мають змоги користуватись швидкісним wi-fi.

Щоб усі пацієнти могли одночасно користуватись wi-fi, потрібне гігабітне підключення. Але така публічна мережа неодмінно має бути відокремлена від внутрішньої мережі лікарні, щоб ніяка персональна інформація про пацієнтів не потрапила до зловмисників.

Можливість надавати медичні послуги онлайн (телемедицина) стала ще важливішою у період протиепідемічних заходів та обмежень, коли важливо дотримуватися карантину і залишатися вдома. Отже, більшість лікарень ще потребують підключення до швидкісного інтернету для можливості надавати послуги телемедицини.

Традиційно ми розробили інтерактивну карту та форму, де можна перевірити дані нашого дослідження, наявність підключення до оптики у лікарнях, а також залишити відгук, якщо знайшли невідповідність. Це можна зробити за посиланням https://thedigital.gov.ua/hospitals

До того ж, результати дослідження Мінцифри щодо підключення лікарень до інтернету опубліковані на порталі відкритих даних та доступні за посиланням https://data.gov.ua/dataset/717a6680-a688-4403-aa59-f2d23a1388c1

Источник: thedigital.gov.ua

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