66% українців вважають, що Британія є найбільшим союзником України

Про це свідчать опубліковані 30 травня результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно із Центром політичної соціології.

Порівняно з результатами опитування лютого 2021 року, думка про Великобританію як найбільшого союзника України зросла більше ніж у 13 разів (було 5%).

У трійку найбільших союзників також потрапили Польща (було 35%, стало 65%) і США (було 38%, стало 63%).

До нуля впала думка про союзництво з Україною таких країн, як Білорусь (було 10%), Росія (було 2%) та Угорщина (було 7%), до 1% – Грузії (було 14%) та Молдови (було 7%).

Источник: https://t.me/Sharpreview/14365

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