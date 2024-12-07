7 грудня 1900 року народилася видатна українська художниця Катерина Білокур

Творчість Катерини належить до напрямку “наївне мистецтво”. Здебільшого ним займаються непрофесійні художники, які творять не завдяки спеціальній освіті і досвіду, а тільки завдяки своєму таланту.

Життя художниці було невимовно складним. На початку свого життєвого шляху вона опинилася без підтримки своєї творчої діяльності. Вже у 14 років вона отримала від своїх батьків заборону малювати, але незважаючи на всі заборони Катерина потайки продовжувала це робити.

У подальшому талановитій художниці неодноразово відмовляли у прийомі на навчання до освітніх закладів, де вона могла б реалізувати творчий потенціал. Але, незважаючи на несприятливі обставини, Катерині завдяки самовідданості та цілеспрямованості вдалося домогтися визнання. Її віртуозні роботи зачаровували публіку на виставках в Україні та закордоном.

Проте у важких умовах радянської тоталітарної системи талановита художниця не могла належно втілити свій потенціал. До останніх днів вона мешкала в бідній селянській оселі на Київщині, отримуючи мізерні суми за свої шедевральні картини.

“Якби у Франції була така жінка, ми б змусили весь світ говорити про неї”, – говорив про Катерину Пабло Пікассо.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/10070

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