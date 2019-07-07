7 июля - День ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Степан Полторак поздравили военных моряков с днем Военно-морских сил ВС Украины.

Поздравления обнародованы на сайте Министерства обороны Украины.

Так, Зеленский указал, что украинские военные моряки ежедневно выполняют важные и сложные задачи по защите морских границ страны. Президент вспомнил о международных военных учениях «Си Бриз - 2019», в которых принимают участие украинские ВМС.

«Украина помнит и поздравляет с сегодняшним праздником своих героев — военных моряков, которых незаконно удерживают в плену в Российской Федерации. В этот день мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь в противостоянии с российским агрессором. Вечная им слава!», – говорится в поздравлении.

Президент также выразил личному составу ВМС благодарность за верность воинской присяге, стойкость, героизм, отвагу и самоотверженность.

Благодарность за службу военным морякам выразил также министр обороны Степан Полторак. По его словам, до конца этого года планируется завершить испытания ракетного комплекса «Нептун», который значительно повысит оборонные способности национального военного флота. Кроме того, Украина планирует получить ряд кораблей от иностранных партнеров, осуществить закупку техники.

«Благодарен руководству ВМС, командирам и военнослужащим соединений и частей, кораблей и катеров за мужество, плодотворную работу и за то, что каждый из них является патриотом Украины. В ходе выполнения боевых задач, военнослужащие ВС Украины отдают самое ценное, самое дорогое, что у них есть. Они, рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью, защищают каждого украинца и каждый сантиметр нашей земли. Я благодарю вас за ваше мужество, героизм, самоотверженность и мотивацию. Поздравляю ваших родных и близких и спасибо им, что они делают все возможное, чтобы вы хорошо чувствовали себя дома, когда возвращаетесь со службы», – отметил Полторак.

Министр также поблагодарил за мужество украинским морякам, которые были незаконно захвачены Российской Федерацией и сейчас находятся в плену.

Агентство Телевидения Новости