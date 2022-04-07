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7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці

Щороку 7 квітня Православна Церква відзначає одне з 12-ти найбільших свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. В цей день ми згадуватимемо подію, коли архангел Гавриїл сповістив Діві Марії довгоочікувану радісну новину про Боговтілення, яка ознаменувала початок визволення людського роду від гріха та вічної смерті, відкрила шлях для нашого спасіння.

Багато разів ми під час святкового богослужіня будемо чути відоме нам привітання архангела: «Радуйся!». І сьогодні, попри все зло, несправедливість, страшні випробування та скорботи, які випали на долю нашого народу, ми маємо вірити в те, що дуже скоро теж отримаємо радісну, благу і добру звістку про нашу перемогу над агресором. Заради цього ми тримаємося, боремося і не здаємося.

Тож молімося до Пресвятої Богородиці, нашої найпершої Заступниці, Непереможної Воєводи, благаючи Її про заступництво і допомогу! Вірмо: добро утвердиться, а зло обов’язково буде покаране.

Православна Церква України

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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